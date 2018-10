Director clínico do hospital de Gaia faz ultimato ao Governo para que obras estejam inscritas no OE

Depois do pedido de demissão em bloco no início de Setembro, o director clínico do hospital de Gaia coloca agora a pressão sobre o Governo. Ou é inscrita no Orçamento do Estado a verba para as obras desta unidade – “pelo menos 50 milhões de euros” – ou os médicos demissionários vão mesmo sair, afirmou José Moreira da Silva à TSF.

Na sequência da notícia, o director clínico convocou uma conferência de imprensa para as 14h30 desta terça-feira.

"Espero que o Orçamento do Estado diga que as obras em Gaia são para fazer, para fazer celeremente – não estamos aqui a empatar – e que são necessários pelo menos 50 milhões de euros para fazer o resto das obras", afirmou Moreira da Silva à TSF. Se tal não acontecer, os 52 médicos com funções de direcção (directores, chefes de serviço e de departamento) que a 5 de Setembro apresentaram o pedido de demissão concretizam a saída.

"Apresentamos no dia a seguir [à apresentação do Orçamento] a demissão em bloco, mas ficamos no cargo até sermos substituídos, obviamente”, reiterou.

Os médicos demissionários justificam o recurso à demissão com a falta de condições nos serviços do Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho (CHVNG/E), o que terá efeitos no aumento dos tempos de espera e deterioramento dos cuidados. Apontam a falta de médicos, enfermeiros e pessoal auxiliar. E carências estruturais e de equipamento como, por exemplo, o facto de vários serviços, com duas a três dezenas de camas, terem apenas uma casa de banho para pacientes.

Os ministros da Saúde e das Finanças e o primeiro-ministro “têm de ver se o Grande Porto merece ou não uma situação destas”, diz o director clínico. Moreira da Silva sublinha também que a contestação interna vai além meia centena de demissionários: “Recolhemos cerca de 300 assinaturas de médicos do hospital que estão solidários com os directores de serviço”, afirmou à TSF.

Contactado pelo PÚBLICO, o Ministério da Saúde recusou comentar.

No início de Julho, o presidente do conselho de administração do CHVNG/E, António Dias Alves, anunciou o arranque da segunda fase das obras do edifício que irá receber a urgência. Avaliada em 16 milhões de euros, a empreitada tem um prazo de 350 dias para estar concluída. Entretanto, em Agosto, o Governo autorizou o arranque da terceira fase das obras.

