Governo admite défice em 2019 entre 0% a 0,2% e crescimento de 2,2%

O ministro das Finanças admite que o défice de 2019 possa ficar entre 0% e 0,2%, ou seja, pode até ser abaixo do que o previsto no Programa de Estabilidade enviado a Bruxelas em Abril. E a economia deverá crescer 2,2% - uma revisão em baixa de 0,1 pontos em relação ao comunicado no programa.

Mário Centeno comunicou estes números na primeira reunião com os partidos, esta terça-feira de manhã, no Parlamento, no caso ao deputado André Silva, do PAN - Pessoas, Animais, Natureza.

No final da reunião, André Silva contou aos jornalistas que as previsões do Governo colocam a taxa de desemprego nos 6% e a dívida pública em 117% do PIB em 2019. O crescimento da economia deverá ser de 2,2%. E apesar de Mário Centeno não ter sido específico no valor do défice, afirmou que deverá andar entre zero e 0,2%.

O ministro das Finanças adiantou ainda que as pensões serão aumentadas pela lei, ou seja, ligeiramente acima da inflação mas não mencionou qualquer aumento extraordinário de dez euros, como reclamam os partidos à esquerda do PS. "O ministro das Finanças não falou num aumento extraordinário mas disse que 85% das pensões vão ser aumentadas num valor superior à inflação."

"É, de facto, um orçamento de fim de legislatura, que segue a mesma linha orçamental de anos anteriores: mantém a trajectória de redução da dívida, a reposição de rendimentos e um aparente equilíbrio na medida em que doseia a satisfação das necessidades com a contenção", descreveu André Silva.

Ou seja, é um orçamento "claramente virado para os grandes grupos sociais". O que leva o deputado do PAN a lamentar que "continue a não priorizar áreas tão importantes como o ambiente e a inclusão". "Não há medidas de fundo para a protecção e conservação da natureza; não há medidas que visem travar a expansão da área do eucalipto que continua a grassar; e não há medidas que visem corrigir o deficiente tratamento de resíduos em Portugal. As metas de reciclagem não estão a ser cumpridas e a maior parte dos resíduos urbanos continua a ser aterrada ou incinerada com elevados custos ambientais."

Mas o deputado congratulou-se com a "aproximação do PS" ao PAN por a proposta inicial do OE2019 incluir o fim da isenção da taxa do IVA para os artistas tauromáquicos. André Silva realçou que vai continuar a insistir com o Governo para que "introduza também algumas medidas no âmbito da mobilidade eléctrica, da inclusão no SNS e no ensino superior (com a criação de gabinetes de apoio aos estudantes com necessidades educativas especiais), com a contratação de intérpretes de língua gestual portuguesa".

Apesar de admitir que este é um orçamento que "agrada" à função pública, aos pensionistas e a uma "fatia muito grande da população", em especial a quem reside nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto (por causa dos passes sociais), e a Bruxelas, André Silva não quis dizer se lhe agrada o suficiente para votar a favor - como fez no deste ano. "Ainda não está fechado; até ao final da semana queremos introduzir mais medidas", afirmou o deputado.

O ministro das Finanças está nesta terça-feira na Assembleia da República a apresentar as linhas principais do OE2019 aos partidos com assento parlamentar. Depois do PAN, seguem-se o PSD, PEV, BE, PCP e CDS. O PS não está na agenda porque esta apresentação é uma prerrogativa do estatuto dos partidos da oposição.

