CDS quer explicações sobre escolha de deputado do PS para reguladora da energia

O CDS-PP vai pedir uma audição com “urgência” ao ministro da Economia Manuel Caldeira Cabral para obter explicações sobre a nomeação do deputado do PS Carlos Pereira para administrador da Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE).

“A nomeação de um deputado que apoia o Governo a quem não se conhece especial ligação aos reguladores ou aos serviços de energia é algo de errado e que mina a credibilidade” das entidades reguladoras, afirmou nesta terça-feira aos jornalistas o deputado do CDS Pedro Mota Soares.

PUB

O centrista considerou que força das entidades reguladoras reside na sua “independência”, o que é posto em causa com esta nomeação. "O Governo tem de dar uma explicação cabal sobre esta matéria, porque é possível estar-se a correr o risco de começar a governamentalizar instituições que têm que ser independentes do poder político", afirmou.

PUB

O CDS tem defendido uma alteração à lei para permitir que o Presidente da República tenha uma palavra a dizer sobre as nomeações para as entidades reguladoras, apesar de isso implicar uma revisão constitucional.

PUB

Ainda antes da confirmação da nomeação, Carlos Pereira é ouvido na comissão parlamentar de Economia nesta quarta-feira. Segundo a biografia disponibilizada no site da Assembleia da República, Carlos Pereira é licenciado em Economia e tem pós-graduações em Economia Rural e Gestão do Turismo. Foi presidente do PS – Madeira, é vice-presidente do grupo parlamentar do PS e consultor independente da Comissão Europeia para o Horizonte 2020.

PUB