O resultado de uma eleição ilegítima

Não precisa ser cientista político, nem haver nenhuma sindicância eleitoral para saber que uma eleição sob a égide de uma ditadura de novo tipo, ilegítima, jamais poderia ser legal e correta. Lula está sendo mais uma vez importante nesse quadro: mesmo com todas as irregularidades antes do processo eleitoral, insistiu para ver até onde ia a “cara de pau” desses governantes ilegítimos. O resultado está claro: desmonte total do PT e suas lideranças, considerado inimigo principal desse monstro inominável que vem por aí. Com um Congresso desse que estão formando, o PT não teria a mínima chance de governar. A luta agora será outra: contra o fascismo, onde a população desinformada, dia a dia, se somará. Vamos manter a mobilização. Desânimo e desespero jamais.

PUB

Antonio Negrão de Sá, Rio de Janeiro

PUB

Bolsonaro versus Haddad

PUB

Bolsonaro venceu de forma esmagadora o primeiro round das eleições no Brasil com uns significativos 46,6%. O povo brasileiro, desesperado pela corrupção endógena, pela violência desmesurada nas ruas com (muitos) milhares de assassínios por ano, favelas onde se acoitam gangs armados com espingardas automáticas de assalto, roubos e violações diárias impunes, caíram na tentação ilusória dum “messias” salvador do país com promessas da erradicação do crime, do regresso da segurança, o fim da corrupção e outros “milagres” agendados. Bolsonaro é um rufia “civilizado”, carismático, oratória exuberante que desperta nos seus seguidores o ódio racial e a homofobia, sabe explorar como ninguém o caos, exibe um discurso alucinante sobre como resolver a criminalidade, ignora a democracia, esquece os direitos individuais. Mas atenção, mais de 47 milhões (!) de cidadãos brasileiros ouviram-no atentamente, incluindo as classes média e alta cujos quadros e empresários cansados do desgoverno presente, optaram votar nele num desafio irracional e utópico. Quanto a Haddad, oriundo dum PT desacreditado, é uma T-shirt falante de Lula, uma invenção apressada, um recurso de última hora. O futuro do Brasil permanece uma incógnita.

José Alberto Mesquita, Lisboa

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Bolsonaro Presidente?

Só quero dar uma opinião ainda que vista deste lado do Atlântico onde a liberdade é considerada um bem superior e que muito demorou a conquistar, mas será que o Brasil merece um presidente fascista? Será que o Brasil quer regredir dezenas de anos em termos de direitos humanos? Para onde quer caminhar o Brasil? Não sei, mas tenho medo de que, tal como sucede com alguns governos europeus, se queira dirigir para o fascismo, onde as pessoas (elites à parte) verdadeiramente não contam e, em rigor, também nada valem. Será que o Brasil vai acordar a tempo? Sinceramente espero que sim.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

PUB