Tigre raro mata tratador de zoo no Japão

Um funcionário de um jardim zoológico em Kagoshima, Japão, morreu a caminho do hospital, na noite de segunda-feira, depois de ter sido atacado por um dos quatro tigres brancos do zoo, noticia o The Guardian.

Akira Furusho, de 40 anos, foi encontrado com o pescoço ensanguentado por um colega de trabalho, dentro da jaula do animal, depois de o estabelecimento ter fechado as portas aos visitantes.

Quando a polícia chegou ao local, a veterinária responsável sedou com tranquilizantes o tigre de cinco anos, que pesa mais de 170 quilogramas. Desconhece-se ainda o estado do animal.

O código de conduta do zoo proíbe os tratadores de entrarem nas jaulas dos tigres até que os animais serem retirados das câmaras de exposição e colocados nos seus locais de descanso.

Este não é o primeiro caso que envolve acidentes com tratadores de zoo este ano, no Japão. Em Março, uma trabalhadora do jardim zoológico de Ueno, Tóquio, sofreu um acidente quando um gorila lhe mordeu o braço direito, durante o transporte do animal. As autoridades ainda investigam a razão pela qual a tratadora se encontrava tão próxima do gorila.

O Japão não é caso único. No jardim zoológico de Hamerton, Inglaterra, Rosa King foi morta em Maio do ano passado, depois de um tigre ter entrado na jaula onde a mesma se encontrava.

Depois da morte de Rosa King, o naturalista e apresentador de televisão Steve Backshall referiu que os animais que vivem e caçam sozinhos em liberdade, quando cativos, podem ser expostos a stress desnecessário. “Um tigre selvagem pode percorrer mais de 3885 quilómetros quadrados – e obviamente que nunca podem construir um zoo desse tamanho", afirma.

