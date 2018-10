O furacão Michael, que irá atingir a costa do estado norte-americano da Florida esta quarta-feira, foi reclassificado esta noite como uma tempestade de categoria 3 (numa escala de 1 a 5), sendo considerado "potencialmente fatal”, informou o Centro Nacional de Furacões norte-americano.

Às 17h locais (22h em Lisboa), o furacão situava-se a 470 quilómetros a Sul de Panama City, uma cidade costeira com uma forte indústria turística, e movimentava-se a uma velocidade de 19 quilómetros por hora. É esperado que a tempestade continue a movimentar-se durante a noite e que atinja durante o dia a zona da Florida que faz fronteira com a Geórgia e o Alabama.

PUB

Quando o furacão chegar a terra, trará consigo rajadas que podem ir até aos 195 quilómetros por hora e chuva que, em algumas zonas, chegará aos 30 centímetros. A zonas leste e sudeste dos EUA estão sob alerta meteorológico até pelo menos sexta-feira.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O governador da Florida, Rick Scott, pediu aos residentes das áreas afectadas que respeitem as ordens de evacuação das autoridades. “Não nos podemos esconder de uma tempestade”, disse. “Esta tempestade é mortífera. Não arrisquem”, cita a agência noticiosa Associated Press.

PUB

As autoridades locais dão conta, para já, de 900 pessoas temporariamente alojadas em 25 abrigos no centro e norte da Florida. Ao longo dos dois últimos dias, várias pessoas foram levadas para outras zonas do estado, uma vez que os abrigos na região não são considerados seguros para tempestades mais fortes do que uma de categoria 2.

Florence foi a última grande tempestade a atingir o território norte-americano, afectando principalmente os estados da Carolina do Norte e da Carolina do Sul em Setembro. A tempestade matou mais de uma dezena de pessoas e trouxe consigo chuvas torrenciais e inundações, deixando muitos habitantes sem electricidade.

PUB