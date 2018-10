Coreia do Norte convida Papa Francisco a visitar o país

O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, convidou o Papa Francisco a fazer uma visita a Pyongyang. A informação foi divulgada pela presidência da Coreia do Sul, esta terça-feira.

O convite será entregue pessoalmente na próxima semana pelo Presidente da Coreia do Sul, Moon Jae-in, em nome do líder da vizinha do Norte. A visita de Moon Jae-in ao Vaticano acontece durante uma viagem do líder sul-coreano à Europa.

A vontade de Kim Jong-Un foi expressa pelo próprio no último mês, durante o encontro entre os dois líderes da península coreana, contou a mesma fonte citada pela agência Reuters.

Outras visitas em estudo

Já esta segunda-feira, o Presidente da Coreia do Sul afirmou que Kim Jong-un tenciona também visitar a Rússia "num futuro próximo". A declaração segue o convite de Moscovo a Kim Jong-Un, anunciado pelo porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, mas não existem ainda detalhes acerca do possível encontro.

A cimeira entre as duas Coreias em Setembro reflectiu uma aproximação entre Seul e Pyongyang e resultou num compromisso por parte do líder do Norte em desmantelar de forma permanente as principais instalações de testes e de lançamento de mísseis perto da fronteira com a China, em Yongbyon. Em troca, Jong-Un exige que os Estados Unidos tomem “medidas proporcionais” e encerrem instalações de testes em Punggye-ri e de lançamento de mísseis em Sohae.

O líder da Coreia do Norte falou de uma visitar a Seul que se poderá realizar antes do final de 2018. Se acontecer, Kim torna-se o primeiro líder norte-coreano a entrar no Sul desde a guerra coreana.

Em Junho, Kim Jong-un reuniu-se com o Presidente norte-americano Donald Trump em Singapura. No encontro, o líder dos EUA comprometeu-se a suspender os exercícios militares conjuntos com a Coreia do Sul, mas o acordo assinado pelos dois líderes era parco em garantias concretas. Trump foi o primeiro Presidente norte-americano em funções a encontrar-se com um líder do regime da Coreia do Norte e recentemente elogiou a relação entre ambos, não descartando um segundo encontro.

Na última semana, Mike Pompeo, secretário de Estado norte-americano esteve reunido com o seu homólogo norte-coreano, Kim Yong-chol. Os dois lados fizeram balanços distintos do encontro.

