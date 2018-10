Portugal conquista dois prémios nos RegioStars 2018

Vieram para Portugal dois dos prémios da edição deste ano dos RegioStars, considerados uma espécie de “óscares europeus” para projectos de desenvolvimento regional. Nesta edição, o país estava representado com um total de quatro finalistas – dois da região Norte e dois do Centro –, num total de 21. A vitória acabou por chegar a dois deles. O Museu do Património da Vista Alegre e o Centro de Negócios do Fundão, ambos da região Centro, mereceram o reconhecimento do júri do concurso e foram, ao final da tarde desta terça-feira, anunciados como vencedores, numa cerimónia realizada em Bruxelas.

“É o reconhecimento da própria Comissão Europeia da boa aplicação dos fundos e nesta fase em que estamos a negociar o próximo quadro comunitário ainda se revela mais importante”, destacava ao PÚBLICO Ana Abrunhosa, presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), depois de conhecer a vitória dos dois projectos submetidos por aquele organismo. “Só podíamos candidatar dois e os que apresentámos saíram vencedores”, fez ainda questão de referir, notando que são dois projectos de duas áreas que evidenciam aquilo que a região procura fazer: “uma aposta na modernidade, sem esquecer a história”. Por um lado, “a transição para uma indústria inteligente, através do projecto promovido pelo município do Fundão”, aponta. No outro, “o cuidado de preservar o património cultural e industrial, de forma sustentável, com o projecto liderado pelo município de Ílhavo e pela empresa Vista Alegre”, acrescenta.

No caso do chamado Museu do Património da Vista Alegre, o que estava em causa era o projecto que abrangeu a requalificação do teatro, da fábrica, da capela, do bairro operário e a construção de um hotel de cinco estrelas na localidade ilhavense onde está sediada a reconhecida marca de porcelanas. Vencedor da escolha do público, este projecto integrado “permitiu a preservação de um património cultural internacional, salvando a marca da ruína e contribuindo para o aumento do turismo na região”, segundo destaca a CCDRC.

PUB

PUB

PUB

Em causa esteve um investimento total de 44 milhões de euros e o financiamento europeu para o projecto do chamado Museu do Património da Vista Alegre andou na ordem dos cerca de 2,2 milhões de euros.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Já o projecto do Centro de Negócios e Serviços Partilhados do Fundão destacou-se por ter permitido “atrair 14 empresas TICE (Tecnologias de Informação, Comunicação e Electrónica) e criar 500 postos de trabalho altamente qualificados numa cidade de cariz rural com menos de 15.000 habitantes”, de acordo com a CCDRC. Em quatro anos, o projecto conseguiu impulsionar “um ecossistema integrado que gerou 68 startups e deu suporte a mais de 200 projectos de investimento privado”, ainda de acordo com a mesma entidade.

Foi financiado pelo Programa Operacional Regional do Centro, em cerca de 2,1 milhões de euros, e saiu vencedor na categoria “Apoiar a transição industrial inteligente”. Entre os seus adversários estava um outro projecto nacional: o I3S – Instituto de Investigação e Inovação em Saúde, do Porto. Na corrida, na categoria “Criando um melhor acesso aos serviços públicos” – eram cinco as categorias a concurso - estava também a casa Kastelo de Matosinhos.

Esta foi já a quinta vez que Portugal saiu vencedor neste concurso – num total de 11 edições. A última vitória tinha acontecido em 2016 e foi dirigida ao projecto de aproveitamento de resíduos florestais e agrícolas da BLC3, associação com base em Oliveira do Hospital, na região Centro. Ou seja, “outro projecto num território de baixa densidade populacional, o que demonstra que a ciência não tem fronteiras e é importante para o desenvolvimento destes territórios”, vincou Ana Abrunhosa. Antes desta vitória, já tinham recebido o prémio o projecto luso-espanhol das cidades de Chaves e Verín, o Parque de Ciências e Tecnologia da Universidade do Porto e o projecto Art on Chairs do município de Paredes.

PUB