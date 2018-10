O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, convidou esta semana o Papa Francisco a visitar Pyongyang. A confirmar-se, a visita pode tornar-se em mais um exemplo de diplomacia papal, em que a fé se mistura com a política.

A história das últimas décadas tem sido fértil em exemplos da intervenção dos líderes da Igreja Católica através das suas visitas: desde a deslocação de João Paulo II à então Polónia comunista, em 1979, à passagem de Francisco por Cuba, depois de o Papa ter mediado a reaproximação diplomática entre Havana e os Estados Unidos.

A expectativa agora é a de que uma possível visita do Papa Francisco à Coreia do Norte possa marcar mais um capítulo no processo gradual de abertura daquele país à comunidade internacional.