Voo da selecção de Portugal cancelado

Uma avaria no avião que esta terça-feira transportaria a comitiva portuguesa rumo à Polónia provocou o adiamento da viagem da selecção A, que na quinta-feira disputa, em Chorzow, o jogo da segunda jornada do Grupo 3 da Liga das Nações A. O voo previsto para as 14h45 foi cancelado, tendo entretanto sido anunciado o novo horário, previsto para as 18 horas, pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

"Devido a uma avaria na aeronave, o horário de saída da selecção nacional para a Polónia foi cancelado", refere nota da FPF.

PUB

A equipa foi informada da situação antes mesmo de sair da Cidade de Futebol, em Oeiras, para se deslocar até ao aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa.

PUB

Na sessão de treino dirigida por Fernando Santos, de manhã, o seleccionador contou com os 25 jogadores convocados.

PUB

Após o jogo da próxima quinta-feira com a Polónia, em Chorzow, a selecção tem, no domingo, novo compromisso em Glasgow, com a Escócia.

PUB