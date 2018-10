Real Madrid garante liderança no campeonato da estabilidade

Um estudo do Observatório de Futebol do Centro Internacional de Estudo de Desportos (CIES) estabeleceu uma relação entre a política de recrutamento dos principais clubes de futebol europeus e o respectivo sucesso desportivo. As conclusões do levantamento feito entre 1 de Outubro de 2009 e 2017 — coincidente com a chegada de Cristiano Ronaldo ao Bernabéu, antecipando em um ano a saída do português para a Juventus — “mostram” que os resultados estão intimamente vinculados à estabilidade dos plantéis, estabelecendo um paralelo entre a classificação e a percentagem de novas contratações.

Os bons exemplos vêm de cima, normalmente de “gigantes” como Bayern Munique, Barcelona e Real Madrid, não podendo dissociar-se o poder económico das apostas certeiras. A reboque deste estudo, o CIES não resiste a mostrar-nos os dados de 2018 (entre Julho e Outubro), com o campeão europeu Real Madrid a assumir-se também como vencedor desta Liga da estabilidade, mesmo estando momentaneamente em queda no campeonato espanhol, contando com a “solidariedade” de Barcelona e Bayern (igualmente em “crise”), os únicos a apresentarem profissionais no plantel com mais de cinco anos de casa, em média.

Da amostra constam apenas futebolistas que actuaram (nas Ligas domésticas) na primeira equipa de clubes do primeiro escalão de 31 federações membros da UEFA. O estudo exclui jovens promovidos directamente da formação à primeira equipa, não contando como reforços. Na primeira época escrutinada pelo CIES (2009), foi estabelecido o recorde de contratações, feito conseguido pelos turcos do Diyarbakirspor (actualmente na terceira divisão), com 96,4% de caras novas no plantel desse ano. Proeza que custou a despromoção no final da temporada.

Nos antípodas, os finlandeses do FC Honka ostentam o “título” de clube com a percentagem mais baixa de reforços, o que não os impediu de terminarem a Liga de 2010 — sem reforços — na quarta posição.

A prevalência de clubes menos susceptíveis a “revoluções” nos plantéis verifica-se eminentemente a norte, traduzindo culturas e filosofias distintas. Neste capítulo, Portugal surge como “vice-campeão” entre os recordistas de contratações, com 52% de novos “craques”, sendo apenas superado por Chipre (57,7%). Matriz contrariada pelas Ligas nórdicas, com Dinamarca, Suécia e Noruega a registarem índices muito inferiores, a par dos da Bundesliga.

O estudo revela casos particulares, excepções à regra, como Slavia de Praga, Ludogorets ou Fenerbahçe (com sucesso desportivo apesar do elevado número de contratações), e antecipa o futuro, ao sublinhar percursos errantes dos croatas do Istra e dos italianos do Parma, os mais instáveis, realçando a curiosidade de em Itália os cinco mais estáveis serem os cinco mais bem classificados da Serie A.

A especulação dos mercados de transferências agrava um cenário que não é imune a fenómenos como a corrupção, nas suas mais variadas formas, em detrimento dos resultados desportivos.

