Iuri Medeiros e Pedro Pereira com novo treinador no Génova

O Génova, clube onde actuam os portugueses Pedro Pereira e Iuri Medeiros, anunciou esta terça-feira a destituição do treinador Davide Ballardini e a respectiva substituição pelo croata Ivan Juric, no seguimento da derrota em casa com o Parma (3-1).

"O Génova Cricket and Football Club comunica que o técnico Davide Ballardini foi destituído da função de treinador da primeira equipa", começa por referir o clube italiano no seu site oficial.

PUB

Na mesma nota, o clube assinala o regresso de Ivan Juric, que orientou a equipa em 2016-17 e nos primeiros três meses da última temporada, acrescentando que o treinador croata será apresentado na quarta-feira.

PUB

A mudança de treinador segue-se à derrota no domingo, na recepção ao “promovido” Parma, num momento em que a equipa é 12.ª classificada no campeonato italiano, com 12 pontos, correspondentes a quatro vitórias e três derrotas.

PUB

Na formação genovesa jogam os portugueses Pedro Pereira e Iuri Medeiros, o primeiro emprestado pelo Benfica, com quatro jogos realizados, e o segundo cedido pelo Sporting, com dois encontros disputados, mas também o avançado polaco Krysztof Piatek, actualmente o melhor marcador da Série A.

PUB