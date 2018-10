Godinho Lopes pede apoio para actual direcção do Sporting

O antigo presidente do Sporting Luiz Godinho Lopes afirmou nesta terça-feira que a "mágoa" pela saída dos "leões" já ficou "para trás" e apelou à união dos sócios e adeptos em torno do novo líder do clube, Frederico Varandas.

"À medida que vamos falando, as mágoas vão ficando para trás. Na minha vida, olho sempre para o lado do copo meio cheio. Adorei ter estado no Sporting e olho sempre para o lado positivo da vida", afirmou Godinho Lopes, à margem da apresentação da sua biografia, publicada no livro Olhos nos olhos: O outro lado da vida.

O antigo presidente, que dirigiu os destinos do clube de Alvalade entre 2011 e 2013, disse não pensar em voltar aos "verde e brancos" como dirigente, considerando que "há um momento para tudo", e pediu apoio em torno do actual líder do emblema "leonino".

"Estou feliz por Frederico Varandas ter sido eleito, da mesma forma que estaria feliz se fosse João Benedito. Espero que hoje estejam todos com Frederico Varandas. Importa estarmos todos juntos, de mão dadas e olhar para o futuro do clube", referiu.

A recente saída de Bruno de Carvalho da presidência do clube não foi um motivo de "alegria" para Godinho Lopes: "Entristece-me é que tenha sido eleito, porque não prestou um bom serviço ao clube".

Quanto à suspeita de serviços de scouting fictícios, no valor de 700 mil euros, que terão sido detectados durante uma auditoria forense às contas do clube e da SAD, durante o mandato de Bruno de Carvalho, o ex-presidente foi peremptório. "Aguardo o resultado da auditoria. Foram cinco anos muito conturbados, pelo que haverá muita coisa para dizer. Esse é um detalhe", apontou.

