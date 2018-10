Tradutora portuguesa Elisabeth Monteiro Rodrigues premiada em França

A tradutora Elisabeth Monteiro Rodrigues venceu o Grande Prémio de Tradução da Cidade de Arles pela edição francesa do livro de contos Da família, do português Valério Romão, anunciou esta segunda-feira a associação francesa Atlas, dedicada à promoção da tradução literária.

Com chancela da portuguesa Abysmo, Da família, de Valério Romão, foi lançado este ano em França pelas edições Michel Chandeigne.

Elisabeth Monteiro Rodrigues é também tradutora de Mia Couto e de Teolinda Gersão, entre outros autores de língua portuguesa, em França, de acordo com o comunicado da Associação para a Promoção da Tradução Literária (Atlas).

O júri do prémio considerou "excelente" o trabalho de tradução de De la famille, sublinhando que "restitui o nervosismo da escrita de Valério Romão, a sua audácia formal, as suas passagens improvisadas da voz narrativa, as vozes relatadas..."

Monteiro Rodrigues, segundo o júri, "consegue, igualmente, transmitir com talento a amplitude da frase do autor, seguindo o seu ritmo, a sua música e sua fluência".

A entrega do prémio está marcada para 9 de Novembro, na associação du Méja, por ocasião do 35.º encontro sobre tradução literária em Arles.

Desde 1995, o Grande Prémio de Tradução Cidade de Arles recompensa a tradução para francês de uma obra de ficção contemporânea que se tenha evidenciado pela qualidade e pelas dificuldades que soube ultrapassar.

O prémio tem um montante de 3500 euros e é patrocinado pelo município de Arles.

Nascida em Portugal, em 1973, Elisabeth Monteiro Rodrigues foi viver para França aos quatro anos. Licenciada em História do Médio Oriente, começou a interessar-se mais tarde pela literatura sobre o continente africano, Antilhas e Caribe.

Colaboradora da revista Africulturas, entre 1999 e 2004, foi também uma das responsáveis da Librairie Portugaise & Brésilienne, em Paris, até 2015. Há dez anos que traduz autores de língua portuguesa como Mia Couto, Teolinda Gersão, João Ricardo Pedro e Susana Moreira Marques.

