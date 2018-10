Mais de 200 artistas plásticos escrevem ao primeiro-ministro: "Perdeu-se uma geração de artistas"

Alguns dos maiores artistas plásticos portugueses assinaram uma carta que transformaram em “documento histórico” devidamente emoldurado que vão entregar quarta-feira ao primeiro-ministro para denunciar como a crise dos últimos anos “destruiu” o mercado da arte e causou a perda de “uma geração de artistas”. “O Estado ao longo dos anos alheou-se das suas responsabilidades”, apontam Jorge Molder, João Cutileiro, Julião Sarmento ou Fernanda Fragateiro, parte do grupo de mais de 200 artistas que reivindicam a criação de um fundo estatal para aquisições e a criação de uma agência para a arte contemporânea independente da Direcção-Geral das Artes. A situação “chegou ao ponto da necessidade de acção humanitária”.

“O resultado desta crónica inoperância é a impossibilidade de ver hoje, em Lisboa ou no Porto, o que é a produção artística contemporânea em Portugal. Esse lugar e essa colecção não existem”, queixam-se os artistas que assinam a missiva.

É uma longa carta que passa em revista o estado da arte em Portugal, da crise da crítica à atenção dada pelos média às artes plásticas, passando por questões fiscais e apelos à acção do Estado. Endereçada a António Costa, será entregue quarta-feira pelas 18h na residência oficial do primeiro-ministro impressa em papel de 150x150 cm, emoldurada em forma de cruz em fundo negro. É subscrita por alguns dos mais relevantes nomes das várias gerações de artistas plásticos portugueses em actividade: Rui Chafes, José Pedro Croft, Ana Vidigal, Paulo Nozolino, Adriana Molder, João Pedro Vale, Nuno Alexandre Ferreira, Ana Perez-Quiroga, João Queiroz, Albuquerque Mendes, José de Guimarães ou Sofia Areal.

PUB

PUB

PUB

O papel do Estado é posto em causa a vários níveis: “a colecção da Secretaria de Estado da Cultura/Instituto das Artes estagnou há mais de 15 [anos]", denunciam os artistas plásticos, que a classificam como um “bom mau exemplo” de como a produção artística dos últimos 40 anos está agregada em colecções “sem estratégia a médio e longo prazo”. E os artistas defendem “um programa”: “fundar uma colecção de arte portuguesa contemporânea consequente para gerações futuras e um local, ou vários, onde pudesse ser visitada de forma permanente, como acontece nas outras capitais da Europa”. Sobre a Lei do Mecenato Cultural, defendem que “nunca funcionou de forma correcta” pela sua complexidade e falta de aplicação.

Apontando a mira ao trabalho da DGArtes, os signatários lembram o que consideram um “erro” original de junção nessa estrutura das artes visuais e do espectáculo após a fusão “catastrófica” do Instituto de Arte Contemporânea e do Instituto Português das Artes do Espectáculo. Por isso mesmo, os artistas signatários recordam ainda a polémica do início do ano em torno do novo modelo de apoio às artes, que levou artistas de vários sectores para as ruas mas que contou com parca participação dos artistas plásticos. Pedem agora “um fundo fechado para aquisições e de um organismo (Agência para a Arte Contemporânea) regulador de apoios a projectos, bolsas, publicações, internacionalização, Bienal de Veneza, etc...”. Na carta, considera-se “urgente que o Estado reveja o regime do IRS, o da Segurança Social bem como o dos cuidados de saúde de trabalhadores que não vão beneficiar de reforma”.

PUB

Geração perdida

“Com a crise dos últimos anos perdeu-se uma geração de artistas — ou terão os artistas de continuar a emigrar por falta de solução, nem vinda do Estado, nem do mercado?”, encetam os signatários, denunciando que “o mercado da arte em Portugal é uma falácia” na ausência de “estratégia cultural”. Galerias sem capacidade económica, feiras com “pouca consequência artística” como a ArcoLisboa, escassez de coleccionadores com espólios regularmente actualizados e estruturados a comprar de facto em Portugal ou de mecenas entre os “cinco ou seis milionários com capacidade para intervenção relevante no mercado” são alguns dos diagnósticos dos artistas. Que declaram a situação do Museu Nacional de Arte Contemporânea do Chiado “comatosa” e exemplo de má gestão da instituição pública.

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O tema da crise, encetada em 2008, trespassa a carta-denúncia, que recorda como as mais importantes instituições que adquirem arte contemporânea portuguesa – e elencam CGD-Culturgest, CCB/Berardo e FLAD-Fundação Luso Americana Para o Desenvolvimento — “não compram há pelo menos dez anos”, com a Fundação Serralves ou o MAAT e EDP a fazer compras com baixo orçamento e “critérios por vezes questionáveis”, lamentam. Sobre as colecções da banca, lamentam ainda que estejam “por resolver os imbróglios da Colecção Berardo, Miró/BPN e Banco Privado/Ellipse Foundation e BESArt” assim longe do público.

A carta termina com um apelo a “uma estratégia cultural que conte com a visão e uma real participação dos artistas (mais do que com burocratas), que acorde o mercado e que realmente vise uma efectiva difusão nacional e internacional da arte portuguesa” e manifesta a urgência de pôr fim ao que consideram ser “o Estado de amnésia e de vazio culturais” porque, rematam, “não se pode continuar a fechar os olhos à arte contemporânea”.

Lista dos signatários da carta "O estado da arte em Portugal" Adriana Molder, Albuquerque Mendes, Alexandre Camarão Cardoso, Alexandre Conefrey, Ana Cardoso, Ana Fonseca, Ana Janeiro, Ana Isabel Miranda Rodrigues, Ana Marchand, Ana Perez-Quiroga, Ana Rostron, Ana Vidigal, André Almeida e Sousa, André Cepeda, André Guedes, André Sier, André Santos, Ângelo Ferreira de Sousa, Ângelo Gonçalves, António Bolota, António Caramelo, António Cerveira Pinto, António Caldeira Pires, António Caramelo, António Correia, António de Sousa, António Mira, António Olaio, António Rego, Arlindo Silva, Bela Silva, Bruno Cidra, Bruno Pacheco, Carlos Augusto Ribeiro da Conceição, Carlos Mensil, Carlos No, Carlos Noronha Feio, Catarina Dias, Catarina Lopes Vicente, Catarina Pinto Leite, Catarina Silva, Constança Arouca, Cristina Ataíde, Cristina Lamas, Cristina Mateus, Daniela Krtsch, Daniel Barroca, Daniel Blaufuks, Daniel Fernandes, Daniel Moreira, Diana Carvalho, Duarte Amaral Netto, Edgar Massul, Emília Nadal, Fernanda Fragateiro, Fernando Brito, Fernando Mesquita, Fernão Cruz, Filipe Felizardo, Filipe Rocha da Silva, Francisca Carvalho, Francisco José Rebolo da Silva, Francisco Aragão, Francisco Pinheiro, Francisco Queirós, Gabriela Albergaria, Gabriela Vaz-Pinheiro, Gil Heitor Cortesão, Gil Silva, Gilberto Reis e Moirika Reker, Gonçalo Barreiros, Gonçalo Pena, Graça Pereira Coutinho, Graça Sarsfield, Guilherme Parente, Gustavo Sumpta, Hirondino Pedro Duarte, Hugo Amorim, Hugo Bernardo, Hugo Canoilas, Hugo Dinis, Hugo de Almeida Pinho, Ilda David’, Inês Beija Botelho, Inês Amado-Harris, Inês Mendes Leal,Inez Teixeira, Isabel Aboim Inglês, Isabel Garcia, Isabel Sabino, Ivo Pereira da Silva, Jérémy Pajeanc, Joana Salvador, Joana Villaverde, João Cristóvão Leitão, João Cutileiro, João Ferro Martins, João Fonte Santa, João Jacinto, João Louro, João Pedro Fonseca, João Pedro Vale e Nuno Alexandre Ferreira, João Queiroz, João Ribeiro, João Rosa Santos, João Tabarra, Jorge Caseirão, Jorge Molder, Jorge Santos, Jorge Nesbitt, Jorge Queiroz, José Almeida Pereira, José António Quintanilha, José Baptista Marques, José de Guimarães, José Fernandes Alexandre, José Maria Poppe, José Narciso, José Paulo Ferro, José Pedro Cortes, José Pedro Croft, Julião Sarmento, Lara Morais, Luís Paulo Costa, Luís Ribeiro, Luís Silveirinha, Luísa Cunha, Manuel Baptista, Manuel Caldeira, Manuel Costa Cabral, Manuel Rosa, Manuel Santos Maia, Manuel Vieira, Manuel Valente Alves, Margarida Lagarto, Maria Ana Vasco Costa, Maria Capelo, Maria José Oliveira, Maria Trabulo, Mariana Gomes, Marta Wengorovius, Martinha Maia, Miguel Ângelo Rocha, Miguel Branco, Miguel Santos, Miguel Soares, Miguel Telles da Gama, Nikias Skapinakis, Noé Sendas, Nuno Henrique, Nuno Ramalho, Nuno Sousa Vieira, Patrícia de Mendonça Quintino, Paulo Brighenti, Paulo Catrica, Paulo Mendes, Paulo Nozolino, Paulo Quintas, Pedro AH Paixão, Pedro Amaral, Pedro Barateiro, Pedro Cabral Santo, Pedro Calapez, Pedro Calhau, Pedro Casqueiro, Pedro Chorão, Pedro Gomes, Pedro Matos, Pedro Portugal, Pedro Pousada, Pedro Proença, Pedro Quintas, Pedro Tropa, Pedro Tudela, Pedro Valdez Cardoso, Pedro Vaz, Raquel Melgue, Renato Ferrão, Rico Siqueira, Rita Castro Neves, Rita GT, Rita Gaspar Vieira, Rita Magalhães, Rita Thomaz, Rodrigo Oliveira, Rodrigo Vilhena, Rodrigo Bettencourt da Câmara, Rosário Rebello de Andrade, Rui Calçada Bastos, Rui Chafes, Rui Filipe Antunes, Rui Horta Pereira, Rui Macedo, Rui Matos, Rui Moreira, Rui Sanches, Rui Toscano, Rui Vasconcelos, Sara Bichão, Sara & André, Sara Leme, Sebastião Resende, Sérgio Pombo, Sergio Taborda, Sofia Areal, Sónia Neves, Sofia Pidwell, Susana Mendes Silva, Teresa Dias Coelho, Teresa Lacerda, Teresa Pavão, Teresa Santos, Tiago Alexandre, Tiago Baptista, Tomás da Fonseca, Tomaz Hipólito Raposo, Valter Vinagre, Vasco Araújo, Vera Mota, Virgínia Mota, Vítor Pires Vieira, Vítor Pomar e Joanna van Doreen, Xana, Xavier Almeida, Yonamine

PUB