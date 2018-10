Idosa encontrada morta em Barcelos em circunstâncias "estranhas"

A Polícia Judiciária (PJ) está a investigar as circunstâncias da morte de uma mulher de 79 anos, cujo cadáver foi encontrado nesta segunda-feira junto à sua habitação em Encourados, Barcelos, em circunstâncias "estranhas, que levantam suspeitas", disse fonte da GNR.

O corpo, seminu, foi encontrado numa zona entre a garagem e a casa, disse a fonte da GNR, acrescentando que a vítima vivia com um companheiro, mas há dias que nem um nem outro eram vistos no local, o que levou os vizinhos a alertarem as autoridades.

"Embora não fossem visíveis no corpo sinais de violência, são circunstâncias estranhas, que levantam suspeitas. Por isso, contactámos a Polícia Judiciária, que agora vai prosseguir com as investigações", disse a fonte da GNR.

O alerta para a GNR foi dado às 17h25, tendo o corpo sido removido para o Instituto de Medicina Legal, para autópsia.

