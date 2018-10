BE condena declarações de autarca de Aveiro a apelar a "esfrega nas caloiras"

O Bloco de Esquerda (BE) condenou nesta segunda-feira as declarações do presidente da Câmara Municipal de Aveiro, Ribau Esteves (PSD/CDS-PP/PPM) que "apelou à participação nas festas académicas para dar uma grande esfrega nas caloiras".

Num vídeo de alguns segundos, partilhado na semana passada nas redes sociais, o autarca apela à participação no Integra-te, a festa académica de recepção aos novos alunos da Universidade de Aveiro.

"Hoje é dia de vir ao Integra-te para darmos uma grande esfrega na academia, nas caloiras, um grande estímulo para a nossa universidade continuar a crescer, honrando e homenageando aqueles que lhe dão vida — os seus novos estudantes, os nosso caloiros — e, portanto, venham embora que aqui é que se está bem", diz o autarca no vídeo.

Em comunicado, o BE acusa Ribau Esteves de se ter assumido como "porta-estandarte de uma cultura machista, misógina e atávica" e exige um pedido público de desculpas.

Os bloquistas consideram "indefensáveis" as declarações do autarca e dizem que "são o reflexo de uma cultura tóxica que coloca as mulheres em risco".

"O espaço público e social, assim como toda a vivência, devem ser espaços seguros para mulheres e homens. É essencial uma cultura pública que valorize o espaço de cada pessoa, que garanta que a vontade de cada um e cada uma é respeitada e que ninguém seja um troféu de caça", refere a mesma nota.

O Bloco lembra ainda que há algumas semanas, o presidente da câmara de Aveiro já tinha afirmado na recepção aos novos alunos que "o encanto primeiro da academia são as nossas caloiras".

A Lusa tentou obter uma reacção do presidente da câmara de Aveiro, mas até ao momento não foi possível.

