PCP apela à mobilização das forças democráticas brasileiras para impedir o fascismo

Os comunistas portugueses acreditam que ainda há uma “real” possibilidade de “barrar o caminho ao fascismo” no Brasil depois do resultado das presidenciais, e que Fernando Haddad poderá vencer Jair Bolsonaro na segunda volta, no dia 28 deste mês. Em comunicado sobre as eleições brasileiras de domingo, o PCP afirma que as “ambições da reacção golpista” que destituiu Dilma Roussef, “encarcerou Lula da Silva para impedir a sua candidatura” e nem o deixou votar “viram-se para já goradas”.

“A possibilidade de barrar o caminho ao fascismo é real. Hoje como sempre o PCP estará ao lado dos comunistas e das forças democráticas e progressistas do Brasil na sua luta para derrotar o fascismo e retomar e aprofundar o caminho de progresso e soberania iniciado em 2002 com a primeira vitória presidencial de Lula da Silva”, afirma o partido português. Jair Bolsonaro, candidato do Partido Social Liberal (PSL), foi o mais votado com cerca de 47%, e Fernando Haddad, do Partido dos Trabalhadores, com 28%, obrigando a uma segunda volta – o que é para já uma meia vitória para os comunistas.

Para o PCP não há dúvidas de que este resultado da extrema-direita representada por Bolsonaro se ficou a dever a uma “colossal operação de manipulação" da opinião pública feita pela comunicação social e redes sociais, mas também às condições económicas, sociais e políticas do país. Os comunistas lembram os “gravíssimos problemas sociais” que afectam o “povo trabalhador brasileiro” e a “profunda crise das instituições democráticas em que a politização da justiça e a corrupção desempenham papel particularmente importante”.

E avisam que esse resultado “constitui um perigo que não pode ser subestimado e que exige a unidade de todas as forças democráticas brasileiras e a mobilização popular em torno de objectivos que vão decididamente ao encontro das suas aspirações”.

