Ex-secretário-geral do CDS absolvido em processo interno

Lino Ramos, presidente da mesa da concelhia do CDS-Sintra e ex-secretário-geral do partido, bem como o antigo líder daquela concelhia, Silvino Rodrigues, foram absolvidos no processo disciplinar interno relativo à campanha autárquica de 2017.

A falta de provas foi a alegação aprovada por unanimidade pelo Conselho Nacional de Jurisdição, segundo o acórdão a que o PÚBLICO teve acesso.

No processo, os dois dirigentes - bem como outros militantes dirigentes locais – eram acusados de não terem feito campanha em Sintra onde o CDS concorreu na coligação Juntos pelos Sintrenses, criada a partir do movimento independente de Marco Almeida e em que estavam o PSD, MPT e o PPM.

A concelhia de Sintra foi contra a coligação e tinha aprovado uma proposta para o CDS concorrer sozinho, mas foi ultrapassada pela vontade de Assunção Cristas.

