Por estes dias, as ruas de Marvila transformaram-se, uma vez mais, numa "galeria pública a céu aberto". Responsabilidade da mostra Poster que, à terceira edição, espalhou três dezenas de cartazes pelas paredes da freguesia. Uma "homenagem a um dos mais poderosos meios de comunicação de sempre". "O poster é, se calhar, a peça gráfica mais livre que existe no mundo", explicou Bruno Pereira, director do departamento que organiza a exposição, em declarações à Lusa. "Podes fazer em tua casa, colar numa parede e estás a comunicar. Uma comunicação mais directa e mais abrangente do que qualquer rede social."

Entre os artistas convidados estão Adriano Miranda, fotojornalista do PÚBLICO, que apresenta um (icónico) retrato de uma pessoa afectada pelos incêndios de Pedrógão Grande, o ilustrador e designer gráfico Lord Mantraste, a fotógrafa Vera Marmelo, mas também músicos como a banda Dead Combo e a compositora Surma. Um outro motivo para partir a aventura no bairro lisboeta — mas só até 29 de Outubro.