Ronaldo & Companhia

Coloquem um jovem multimilionário em ascensão mundial, conquistador e idolatrado, com a testosterona aos saltos e os fantasmas sexuais ao rubro, na intimidade de uma suite de hotel com uma jovem mulher atraente, provocante, sedutora e deslumbrada. Juntem a humilhação da tomada de consciência pela parceira de que se tratou de um simples encontro fortuito de cariz sexual, onde, alegadamente, o parceiro ultrapassou os limites consentidos e a feriu profundamente. Acrescentem um acordo de sigilo de algumas centenas de milhares de dólares e a oportunidade que surgiu, nove anos depois, com a investigação do conceituado Der Spiegel, de poder receber somas astronómicas e vingar a humilhação sofrida, pondo em xeque Ronaldo. Tudo isto num contexto mediático e jurídico de condenação de práticas de coacção e violência sexual, com alguma hipocrisia à mistura, pois, como não querendo a coisa, algumas mulheres foram subindo na horizontal e só agora denunciam a situação, quando o deviam ter feito há muitos e bons anos, poupando assim tanto sofrimento acumulado. Associem advogados sedentos de dinheiro e jornalistas à procura de notícias. O que é que resulta? Um processo à escala mundial que envolve milhões; tudo por uns míseros segundos de prazer para um dos lados. Quanto à questão de fundo, não se trata de fake news, mas de uma questão de números, de bons ou menos bons advogados e, talvez, de uma imagem deformada da mulher, sem falsos puritanismos nem procurando minimizar o sucedido. Os impulsos sexuais nem sempre são muito católicos, para mal dos nossos pecados; mas devemos procurar não ultrapassar certos limites, por muito que nos custe, por vezes, ficar aquém da nossa dimensão do desejo. (...) Espero que consigam ultrapassar este momento difícil, pois quanto à Justiça isso é um outro negócio.

Pedro C. Pereira, Portimão

"Assalto" a Tancos

Como assinante e leitor assíduo do PÚBLICO, venho manifestar inteira concordância com a apreciação do leitor Ezequiel Neves sobre o famoso "caso de Tancos" e observar que um regime político em que os responsáveis do Governo mentem descarada e compulsivamente (...) está numa situação de manifesta quebra do "regular funcionamento das instituições". Como faz falta o Presidente Jorge Sampaio!

João Almeida Garrett, Porto

Eles, os ditadores, não

Para milhões de brasileiros, Jair Messias Bolsonaro, o candidato radical de direita, é o messias restaurador da ordem e segurança pública no Brasil. Com uma das mais altas taxas de violência no mundo, os brasileiros votam com o coração nas mãos. As propostas políticas dos candidatos ficam para segundo plano face aos numerosos escândalos de corrupção que abraçam o PT. O maior aliado de Jair é Lula, e o seu séquito de oportunistas políticos. Os brasileiros querem ordem e progresso, elevando o lema escrito na bandeira. Espero que a ditadura não seja restaurada no país irmão. Eles, os ditadores, não.

Ademar Costa, Póvoa de Varzim

