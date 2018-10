União Europeia pede inquérito à morte de jornalista búlgara

Os líderes da União Europeia apelaram esta segunda-feira de manhã à Bulgária que avance rapidamente com uma investigação ao homicídio da jornalista Viktoria Marinova. A mulher, de 30 anos, foi encontrada morta este sábado, num parque perto do rio Danúbio, em Ruse.

Viktoria Marinova, que estava a investigar um caso de corrupção relacionado com fundos financeiros da União Europeia, foi violada, agredida e sufocada até à morte.

O ministro da Administração Interna búlgaro, Mladen Marinov, afirma que não existem indicações de que o homicídio da jornalista tenha tido como motivação o seu trabalho de investigação. Mas Marinova integrava uma investigação que iria revelar mais informações. Também a nota que chega de Bruxelas sublinha o trabalho da jornalista, insinuando que os criminosos teriam como motivação principal silenciar definitivamente a jornalista.

Bruxelas apela a investigação urgente

“Chocado pelo horrível homicídio de Victoria Marinova. Uma jornalista corajosa no combate pela verdade e contra a corrupção que desapareceu”, escreveu o vice-presidente da Comissão Europeia, Frans Timmerman. “Os responsáveis pela sua morte devem responder à Justiça imediatamente”, apelou às autoridades búlgaras.

Também os deputados do Partido Verde Europeu pediram às autoridades que sejam “sérias na sua protecção aos jornalistas, que são um dos pilares da democracia”.

Marinova é a terceira jornalista na União Europeia a ser morta nos últimos 12 meses.

Em Outubro do último ano, Daphne Caruana Galizia, jornalista de Malta, de 53 anos, foi morta com uma explosão no carro. Em Fevereiro, Ján Kuciak, um jornalista de 27 anos eslovaco, foi mortalmente baleado. As autoridades acreditam que terá sido assassinado devido à investigação a um caso de corrupção política com ligações ao crime organizado italiano.

A organização Repórteres Sem Fronteiras defendeu que os jornalistas do canal onde Marinova trabalhava, a estação TVN, deviam ter protecção policial durante as suas investigações.

Bulgária entre os países com menos liberdade de imprensa

Segundo o índex de liberdade de imprensa mais recente, Bulgária está em 111.º lugar num total de 180 países, o pior de todos os países da União Europeia e ainda abaixo de outros países dos Balcãs, alguns deles candidatos a integrarem a União Europeia.

Em Outubro do ano passado, centenas de jornalistas búlgaros protestaram na capital do país contra as ameaças do vice-primeiro-ministro, Valeri Simeonov, que acusa os jornalistas de lançarem “uma campanha massiva de difamação” contra ele.

