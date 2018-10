Presidente da Guiné Equatorial distribui poder por filhos, irmãos, sobrinhos e cunhados

Teodoro Nguema Obiang Mangue, vice-Presidente

Filho do Presidente Obiang com Constancia Mangue Nsue Okomo, primeira-dama

Conhecido por Teodorin, é vice-Presidente desde 2016. Foi ministro da Agricultura e das Florestas, um sector crucial no país, que exporta dois bens: petróleo e madeira. Tem fama de extravagante playboy e foi condenado em França a três anos de prisão com pena suspensa por branqueamento, corrupção e roubo de dinheiro público. Estudou na Ecole des Roches, na Normandia, e na Universidade de Pepperdine, em Malibu, Califórnia. Tem 50 anos e há 20 que é apontado como o favorito do pai para a sucessão. Ninguém fala sequer em eleições.

Gabriel Mbaga Obiang Lima, ministro das Minas e Hidrocarbonetos

Filho do Presdiente Obiang com Celestina Lima, segunda-dama

É considerado um fortíssimo candidato à sucessão. A mãe, Celestina Lima, é de São Tomé e Príncipe e a segunda-dama. “Há quem tenha reservas por não ser filho da primeira-dama e ter uma mãe estrangeira, não o vêem como 100% guinéu-equatoriano”, diz ao PÚBLICO Manuel Azevedo, um empresário português que há anos trabalha na Guiné Equatorial. “Mas Gabriel Lima nunca é uma carta fora do baralho”, pois é bem visto pelas grandes empresas e investidores internacionais. Celestina Lima tem cinco filhos com o Presidente Obiang. Há anos que observadores dizem as petrolíferas e o círculo mais próximo do ditador externo à família da primeira-dama preferem Gabriel Lima. Terá uma das maiores fortunas do país, com empresas e bens na Europa e África ocidental.

Pastor Hassan Obiang (conhecido como Hassan)

Filho do Presidente Obiang com Constancia Mangue Nsue Okomo, primeira-dama

É irmão gémeo de Justo Obiang, ambos filhos de Constancia Mangue, primeira-dama. É conhecido como “Hassan”. Pastor Obiang é casado com Eliana Rodrigues Murargy, filha de Issac Murade Murargy, ex-secretário-executivo da CPLP, em Lisboa, e desde então consultor do Presidente Obiang para a CPLP. O casal tem uma casa em Maputo. Pastor Obiang teve o nome associado aos Panama Papers, por ser director e accionista da sociedade offshore Huambo Corp, fundada em 2009. Segundo o Rombe, os fundos desta empresa são geridos pela empresa Portcullis TrustNet, que administra mais de três mil empresas offshore. Pastor Obiang foi educado na Suíça, cuja nacionalidade, segundo alguns relatos de fonte aberta, terá. Em Janeiro de 2018, segundo escreveu a Africa Intelligence, criou em Moçambique uma empresa chamda Edge Development Co. Pastor Obiang e Eliana Murargy têm um filho nascido na Suíça, Teodoro Hassan Obiang Murargy. Eliana Murargy teve durante uns anos uma linha de roupa, cuja marca era Murade, e mais tarde tornou-se designer de moda. Segundo a Indian Ocean Newsletter, Pastor está vinculado aos negócios do clã presidencial através da Sociedade Awake, da qual é director geral e tem, com o irmão, Justo Obiang Mangue, 5% das acções (diz o Rombe). “O Pastor Hassan Obiang também é muitas vezes considerado como estando na linha de sucessão do pai, apesar de ser muito novo — os gémeos terão 30 anos”, diz Manuel Azevedo.

Justo Obiang, conhecido como “Obiang”

Filho do Presidente Obiang com Constancia Mangue Nsue Okomo, primeira-dama

Gémeo de Pastor. Não há registos de que tenha profissão ou cargos públicos.

Francisca Nguema Jiménez, conhecida como Paquita, presidente do Comité da Direcção da GE Proyectos

Filha do Presidente Obiang com a espanhola Jiménez Makendengue

Na Guiné Equatorial assina como Francisca Obiang Jiménez, no estrangeiro como Francisca Nguema Jiménez. Apresentou-se como Francisca Obiang Makendengue durante uns anos, mas adoptou o Jiménez da mãe espanhola. Comanda a GE Proyectos a partir de Espanha, onde vive há um ano. No site Sobre Mí é apenas Francisca Obiang e autodefine-se assim: “Elevado sentido de trabalho de equipa e excelente comunicadora. Ter uma rápida capacidade de reacção em situações conflituosas ou difíceis é o aspecto mais importante do meu trabalho.” Este é o departamento nacional onde são planificados e avaliados os projectos de construção nacionais. Conta no seu site que no início, quando começou como directora da Supervisão e Controlo da GE Proyectos, só tinha oito técnicos para supervisionar 300 obras grandes. Tem uma licenciatura em Gestão de Obras pela Universidade de Michigan, EUA. Aumentou equipa para 15 e elevou os standards. Após cinco anos nessa função, foi promovida a vice-presidente da instituição. Nessa altura, a GE Proyectos tinha supervisionado “mais de três mil obras” no país, conta no site. É presidente há cinco anos, entre as quais estradas, pontes, portos e grandes edifícios ou obras como o Parque Nacional de Malabo, construído por uma empresa chinesa. Está há 12 anos na empresa, quando a GE Proyectos tinha sido criada quatro anos antes. Criou duas empresas na Zona Franca da Madeira, geridas por Francisco José de Gouveia, gestor de outras 20 empresas com sede na ZFM. “Francisca é uma mulher com poder, que tem o poder de fiscalização de todas as obras públicas da Guiné Equatorial. Estudou em Espanha, é arquitecta, é solteira. No trato pessoal, é muito simpática, muito afável. “No trato profissional, menos. Gosta muito de vir a Portugal, mas não sei nem de casas compradas em Portugal, nem de empresas. Se fosse o caso, eu seria uma das pessoas a quem viria perguntar, pelo menos saber se era um bom investimento. Em certos anos, ela e o Gabriel vinham a Portugal 2,3 e 4 vezes por ano”, diz Manuel Azevedo.

Carmelo Ovono Obiang, conhecido como Didi Obiang, secretário de Estado da Segurança Nacional.

Filho do Presidente Obiang

Em 2014, o Presidente Obiang nomeou o filho Carmelo Ovono Obiang secretário de Estado da Segurança Nacional. É coronel e foi comandante da Força Especial do Exército e director-geral adjunto da Segurança Nacional.

Alberto Ndongo Obiang Lima, director da Administração Portuária de Malabo

Filho do Presidente Obiang e da segunda-dama

É irmão do ministro Gabriel Lima.

Genoveva Andeme Obiang, directora adjunta do Banco Central de África Ocidental

Filha do Presidente Obiang

Aparece citada em várias queixas de pessoas com más experiências, como é o caso de Roberto Cubría, de 45 anos, a “última vítima do sistema corrupto que empapa hasta el último rincón de la Administración guineana”, contou o El País em 2013. Ha permanecido 59 días refugiado en la Embajada española en Malabo. Dormía en un sofá y se duchaba en la piscina. La legación diplomática fue su único refugio para escapar de las presiones de Genoveva Andeme Obiang, otra hija del presidente, directora adjunta del Banco Central de África Occidental (BEAC), a la que había vendido las naves de su empresa Soluciones Modulares. Durante dos meses no salió solo a la calle por miedo a ser detenido. Le habían confiscado el pasaporte. Ha tenido que “regalar” 50.000 euros en materiales para lograr regresar a Valencia.

Ruslan Obiang Nsue, primeiro vice-director-geral da CEIBA Intercontinental, a campanhia aérea nacional

Filho do Presidente Obiang

Ruslan Obiang Nsue foi secretário de Estado da Juventude e Deporto e director comercial da companhia aérea CEIBA Intercontinental. Foi promovido a primeiro vice-director-geral da campanhia aérea nacional há menos de um ano. Foi presidente do clube The Panthers. Vive em Valencia, Espanha. A CEIBA, a companhia pública de aviação, tem um contrato com a White, empresa 100% portuguesa, que é quem transporta o Presidente Obiang sempre que o chefe de Estado faz viagem longas, diz Manuel Azevedo. É filho do Presidente. Foi conselheiro do ministro do Desporto e mais tarde secretário de Estado e presidente do clube de futebol The Panthers. Segundo a Vanity Fair, Ruslan Obiang casou-se em Madrid em Junho, com Marie Paula Sylva, “diplomada em Organização de Eventos, Relações Institucionais e Protocolo e ex-Miss Senegal Spagne”. Dono da empresa Rocisa.

Antonio Mba Nguema, ministro de Estado para a Defesa Nacional

Irmão do Presidente Obiang

Armengol Ondo Nguema, delegado Nacional à presidência da República, responsável pela segurança do Estado.

Meio irmão do Presidente Obiang

Foi ministro delegado da Segurança Nacional. Em 2004, quando era chefe dos serviços internos de segurança, o New York Times descreveu-o como “talvez o homem mais temido do país” e citou um relatório de 1999 do Departamento de Estado norte-americano onde se lê sobre o seu perfil de “torturador” com peculiares laivos de malvadez, como dar ordens para que se urinasse para cima das vítimas, cortasse as suas orelhas e se untasse os corpos com óleo para atrair formigas.

Teodoro Biyogo Nsue Okomo, chefe do Protocolo do Presidente

Cunhado do Presidente Obiang

É irmão de Constancia Mangue Nsue Okomo, a primeira-dama, e ex-embaixador da Guiné Equatorial em Washington.

Cándida Okomo Nsue Mensa, conhecida como Candy Nsue, directora-general adjunta da empresa estatal GEPetrol

Sobrinha do Presidente Obiang

Popular cantora de R&B, Cándida Okomo Nsue Mensa é filha de Teodoro Byogo Nsue Okomo, chefe de protocolo do Presidente e irmão de Constancia Mangue Nsue Obiang, a primeira-dama. O seu tio Candido Nsue Okomo foi director-geral da GEPetrol até à nomeação de Antonio Engonga Oburu Ondó, nomeado em 2015 para o lugar. Oburu Ondó é o marido de Cándida Mensa. O casal forma assim o topo de uma das principais empresas do regime: ele é director-geral, ela é directora-geral adjunta. O Presidente Obiang nomeou-a em Agosto de 2017 como “vice-directora-general da Gepetrol, responsável pelas Operações e Projectos da Empresa Petrolífera”, como se lê na página oficial do governo.

Antonio Engonga Oburu Ondó, conhecido por Tony Oburu, director-geral da GEPetrol, empresa estatal do petróleo

Sobrinho por afinidade do Presidente Obiang

Antonio Engonga Oburu Ondo não é um Obiang, mas é considerado um dos amigos mais próximos do Presidente, segundo a imprensa especializada como o Africa Intelligence e o Diario Rombe. É casado com Cándida Okomo Nsue Mensa, sobrinha do Presidente, e foi nomeado em 2015 para o topo máximo da GEPtrol, a empresa estatal de petróleo. Estudou economia na Universidade Nacional da Guiné Equatorial, em Malabo, na Faculdade de Economia e Empresas da Universidade do País Basco e fez uma pós-graduação no College of Petroleum and Energy Studies da Universidade de Oxford. Tem 44 anos.

Nicolás Obama Nchama, ministro da Segurança Nacional

Sobrinho do Presidente Obiang

Foi ele quem há uns meses veio acusar um grupo de mercenários do Chade, Sudão e República Centro-Africana de ter tentado matar o Presidente, durante a tentativa de golpe falhado do fim de 2017.

