MLSTP-PSD reclama vitória nas legislativas de São Tomé e Príncipe

O director de campanha do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe - Partido Social Democrata (MLSTP-PSD, maior partido da oposição) reclamou vitória nas eleições legislativas de domingo e disse esperar que "nada venha mudar o resultado".

"Conforme os dados provisórios chegados ao gabinete de campanha do MLSTP-PSD, gostaríamos de dizer ao povo são-tomense e ao mundo que o MLSTP ganhou as eleições legislativas de 2018", declarou Osvaldo Vaz na madrugada de segunda-feira, na sede do partido em São Tomé.

"Esperemos que não haja nada que venha mudar este resultado para o bem de São Tomé e Príncipe e da democracia", referiu o também vice-presidente do principal partido da oposição.

Pouco tempo antes, o secretário-geral da Acção Democrática Independente (ADI), Levy Nazaré, afirmou à imprensa que o partido perdeu a maioria absoluta nas eleições de domingo, mas "está em primeiro lugar" e vai procurar formar Governo com dois deputados independentes eleitos por Caué, distrito no sul da ilha de São Tomé.

Segundo o mesmo responsável, a ADI terá conquistado 26 ou 27 deputados.

O responsável social-democrata disse estranhar "muito" que aquele dirigente "venha dizer que o ADI ganhou as eleições".

Osvaldo Vaz acrescentou que "todo o povo tem estado a acompanhar os resultados pela televisão e pode chegar à conclusão que, de facto, o MLSTP ganhou as eleições", afirmou.

"O MLSTP tranquiliza os seus militantes, simpatizantes e povo em geral porque iremos fazer a festa da nossa grande vitória, da liberdade do povo de São Tomé e Príncipe", sublinhou ainda.

O presidente do MLSTP, Jorge Bom Jesus, chegou à sede do partido cerca das 1h30 (mesma hora em Lisboa) desta segunda-feira, mas não quis falar aos jornalistas. De acordo com imagens que circulam nas redes sociais, o líder festejou na sede, com militantes, brindando com champanhe.

Mais de 97 mil eleitores de São Tomé e Príncipe foram chamados este domingo às urnas para escolher o próximo Governo e as direcções das seis câmaras distritais da ilha de São Tomé, bem como do governo regional do Príncipe.

A ADI venceu as eleições legislativas de 2014 com maioria absoluta (33 em 55 lugares na Assembleia Nacional) e o executivo de Patrice Trovoada foi o primeiro a concluir o mandato de quatro anos, desde a introdução do multipartidarismo no país, no início da década de 1990.

A Comissão Eleitoral Nacional deverá divulgar os resultados provisórios na madrugada de segunda-feira.

