Limusine envolvida em acidente que causou 20 mortos não passou na inspecção

A limusine envolvida num acidente que matou 20 pessoas em Schoharie, perto de Albany, no estado norte-americano de Nova Iorque, tinha falhado a mais recente inspecção, realizada em Setembro, informou o governador do estado, Andre Cuomo, nesta segunda-feira. O motorista, que também morreu no despiste seguido de colisão, não tinha as habilitações necessárias para conduzir o veículo.

O governo estadual pretende agora suspender a actividade da empresa da limusine, a Prestige Limo, até que a investigação ao acidente esteja concluída, avança a ABC News. Este foi o acidente de viação mais mortífero da última década nos EUA.

Outros quatro veículos daquela empresa tinham chumbado a inspecção nos últimos anos, apesar de não haver qualquer registo de acidentes com as viaturas.

O desastre de sábado vitimou 20 pessoas: 18 seguiam no interior da viatura, e outras duas foram atingidas pela limusine. O carro despistou-se num cruzamento e foi parar a um parque de estacionamento de uma loja, colidindo com várias pessoas e com um segundo automóvel.

Quatro irmãs entre as vítimas

Os nomes das vítimas — que não foram imediatamente conhecidos no fim-de-semana — começam agora a ser revelados. Entre eles encontram-se vários casais, quatro irmãs e os pais de uma criança. Todos tinham idades entre os 25 e os 35 anos.

Ao contrário do que começou por ser noticiado, os ocupantes da limusine não se dirigiam para um casamento, mas para uma festa de aniversário, a de Amy Steenburg que se casara com Axel em Junho deste ano. As três irmãs de Amy — Mary Dyson, Allison King e Abigail Jackson — também seguiam dentro do veículo e acabaram por morrer. Tom King, um dos irmãos, afirmou que as quatro eram muito próximas: “Eram as quatro mosqueteiras”, descreveu, citado pela BBC.

Mary Dyson, uma das irmãs, estava acompanhada pelo marido, Robert, com quem tinha um filho.

Matthew Coons, um dos padrinhos de casamento de Amy e Axel Steenburgs, seguia igualmente no veículo, acompanhado pela namorada Savannah Bursese.

Erin e Shane McGowan formavam outro casal que perdeu a vida neste acidente — tinham casado em Junho.

Amanda Halse, de 26 anos, estava na limusine com o namorado Patrick Cushing, de 30 anos, e teria estado a trocar mensagens com a irmã momentos antes do embate. Estava entusiasmada com a festa de aniversário. “Ela queria sempre divertir-se”, contou a irmã, Karina Halse, ao New York Post.

