Andaluzia inicia a 2 de Dezembro intenso ciclo eleitoral em Espanha

E a baronesa do PSOE lá acabou com o suspense: já se sabia que as eleições autonómicas na Andaluzia seriam antecipadas, faltava saber para quando. Susana Díaz, a presidente do governo regional anunciou na manhã desta segunda-feira que terão lugar a 2 de Dezembro, assinalando o tiro de partida para o ciclo eleitoral de 2019, com a realizações de eleições municipais e autonómicas em todo a Espanha.

Vai repetir-se o que aconteceu em 2015, quando Díaz decidiu ir a votos em Março, dois meses antes do que o resto do país. Desta vez, não teve escolha: o partido Cidadãos, que lhe permitiu governar em maioria, decidiu em Setembro abandonar o pacto com a socialista, queixando-se da sua “falta de vontade” em cumprir muito do acordado, principalmente as propostas do partido de direita que visavam obter a regeneração democrática (alteração da lei eleitoral, limite aos cargos de nomeação) e o fim das chamadas “portas giratórias” (políticos que saltam de cargos públicos para empresas privadas antes de regressarem à política).

No início de 2015 estava em causa a confirmação do fim do bipartidarismo, com o crescimento do Cidadãos, à direita, e do Podemos, à esquerda. Algo que as sondagens indicavam e que a ida as urnas confirmou em quase toda a Espanha, com eleições de autarcas e presidentes regionais destes partidos numas zonas, noutras com os resultados a forçarem o Partido Socialista e o Partido Popular a negociar apoios com as novas formações para poderem governar.

Desta vez, o cenário nacional é bem diferente. No poder, em vez do PP, está agora Pedro Sánchez e o PSOE, que derrubaram Mariano Rajoy com uma moção de censura no fim de Maio. Uma decisão que deixou o Cidadãos numa situação delicada – o partido fundado na Catalunha por Albert Rivera, que apoiava o Governo conservador, não acreditou no sucesso da moção e manteve-se à margem. O resultado foi um debacle nas sondagens, que desde os eleições catalãs de Dezembro do ano passado apontavam o C’s como partido mais votado num cenário de legislativas.

A campanha andaluza vai começar com Sánchez ocupado a tentar salvar o Orçamento de 2019 – chegado ao poder com o apoio do Podemos e dos independentistas e nacionalistas catalães e bascos, arrisca-se a perder estes apoios no voto que se avizinha. Com os deputados eleitos pela Catalunha a recusarem há muito apoiar o documento, agora é o próprio Podemos que diz estar a reconsiderar o seu voto.

Na Andaluzia, Díaz, peso-pesado do PSOE que tentou tomar o lugar de Sánchez em 2016, liderava na última sondagem com 34%. No inquérito do Instituto Geral de Opinião Pública da região, o C’s surgia em segundo, com 19,8%, logo seguido pelo PP, com 18,3%. Isto antes de ser conhecida a data das eleições.

