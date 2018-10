No Ponto: Esticadinho (Mangualde)

O esticadinho da pastelaria Espiga Dourada estabeleceu-se em Mangualde como especialidade local e agora é um ver se te avias. Ao visitar o local de produção, reparei na azáfama à volta deste doce folhado. O criador do esticadinho estava ausente, mas o seu pai, João Batista, parou um pouco e veio falar comigo. Pode-se dizer que esta é uma verdadeira família de padeiros: pais, irmãos, tios e primos, muitos enveredaram pela profissão. Significa que há mãos experientes a trabalhar aqui.

O esticadinho tem uma massa folhada muito esticada e um doce de ovos especial, com frutos secos moídos. “Mas não posso revelar quais”, diz-me João Batista. Não é preciso. Já ficamos a saber que, passando pela zona de Mangualde, temos aqui à nossa espera um gostoso esticadinho.

A Doçaria Portuguesa

Cristina Castro criou o projecto No Ponto para registar e dar a conhecer os doces do país. Tem vindo a publicar a colecção A Doçaria Portuguesa, "os mais completos livros sobre a história e actualidade dos doces de Portugal". A investigação para este trabalho levou a autora a viajar por todos os concelhos em busca de especialidades doceiras. A partir da oportunidade de ver como se faz, de falar com quem produz, de conhecer vidas, histórias e tradições associadas à doçaria, surgiram os vídeos que desvendam um pouco de cada doce. Regularmente, a Fugas revela um vídeo novo sobre um doce diferente.

