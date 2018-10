Contramapa vence primeiro Prémio Latitudes Viagens & Vantagens

“No único café da aldeia encontrei os rapazes da velha guarda. Ávidos de conversas de outras paragens, trocam olhares e rapidamente nos pomos em contacto. Pergunto-lhes pela história da terra e, de repente, já somos amigos e tratam-me por menina. É verdade, os transmontanos não sabem só receber. Sabem como nos fazer sentir em casa." A experiência de uma visita à aldeia de Rio de Onor, assinada por Diana Guerra, a autora do blogue Contramapa, e relatada de forma impressiva e detalhada, mereceu o prémio principal na primeira edição do Prémio Literário Latitudes Viagens & Vantagens, que foi entregue este domingo em Óbidos, no encerramento do Folio - Festival Literário Internacional de Óbidos, no âmbito do projecto Óbidos Vila Literária.

Nesta primeira edição, a organização do prémio Latitudes Viagens & Vantagens atribuiu também uma Menção Honrosa, para distinguir o

post

“

PUB

Um ninho entre rochedos", da autoria de Vera Dantas, do blogue Porto Envolto.

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

O prémio Latitudes Viagens & Vantagens foi lançado pela Via Verde, em parceria com o projecto Óbidos Vila Literária, para distinguir trabalhos sobre Portugal, publicados em blogues entre os dias 1 de Julho de 2017 e 30 de Junho de 2018. O primeiro classificado vai poder escolher até 12 programas de lazer Viagens & Vantagens (máximo de €150 por programa), entre os mais de 70 programas Viagens & Vantagens, no site da Via Verde. O prémio da Menção Honrosa vai poder escolher até três programas de lazer, do mesmo valor individual.

PUB

Os finalistas foram seleccionados entre 13 concorrentes, que se submeteram ao crivo de um júri constituído por Pedro Mota, da Sociedade Vila Literária de Óbidos, Ilda Cruz, do Turismo do Centro, e Marlene Marques, do Programa Viagens & Vantagens.

Francisco Esteves, em representação da Via Verde, explicou, no lançamento do prémio, em Abril, que este era um incentivo a que os bloggers nacionais olhassem com maior atenção para o que existe dentro de fronteiras. Após a selecção dos concorrentes, foram encontrados cinco finalistas - todos eles receberam o Selo Digital do Latitudes Viagens & Vantagens. Além dos vencedores, os restantes finalistas do Latitudes Viagens & Vantagens de 2018 foram o blogue Alma de Viajante, de Filipe Morato Gomes, Uma Foto, Uma História..., de Gabriel Soeiro Mendes e OLIRAF, de Rafael Oliveira.

PUB