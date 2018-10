Selecção, o "sonho" que Hélder Costa já realizou

O extremo Hélder Costa admitiu estar a concretizar um "sonho" com a primeira chamada à selecção portuguesa de futebol e assegurou estar preparado para ajudar Portugal a vencer a Polónia, para a Liga das Nações A. "Estou feliz de estar aqui pela primeira vez. É um sonho e um objectivo realizado. Agora que estou cá, espero ajudar a equipa", afirmou o jogador do Wolverhampton, em conferência de imprensa realizada nesta segunda-feira na Cidade do Futebol, em Oeiras.

O avançado, de 24 anos, que está a cumprir a terceira época ao serviço dos "Wolves", liderados por Nuno Espírito Santo, mostrou-se algo acanhado perante os jornalistas, mas não se coibiu de apontar o principal objectivo nesta estreia. "A maior parte das pessoas conhece as minhas características. Vou trabalhar ao máximo para jogar e também estou aqui para ajudar a equipa. Já conheço a maior parte dos colegas. A integração está a ser muito boa e espero que assim continue", referiu.

PUB

Os jogadores da selecção nacional concentraram-se nesta segunda-feira na Cidade do Futebol, onde vão preparar o embate com a Polónia, do Grupo 3 da Liga das Nações A, marcado para quinta-feira, em Chorzow. "Não há jogos fáceis. Esperamos um jogo de grau de dificuldade elevado, mas queremos conquistar os três pontos", antecipou o jogador formado no Benfica.

PUB

Hélder Costa abordou ainda o percurso de carreira que o levou a emigrar há quatro anos, para representar os espanhóis do Deportivo da Corunha, por empréstimo das "águias". Seguiu-se uma passagem pelo Mónaco, antes de assinar pelo Wolverhampton, em 2016. "Quando saímos da formação, sabemos que nem todos vão chegar às equipas principais. Foi o meu caso. Tive de ir para fora e as coisas estão a correr bem", concluiu.

PUB

PUB