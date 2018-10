Oliva e Garcia surpreendem na Taça da Federação

Já são conhecidos os encontros de segunda-feira para os quartos-de-final da competição masculina da Taça da Federação Portuguesa de Golfe – BPI e também os que compõem as meias-finais da prova feminina, no Ribagolfe 1, Benavente.

Tanto nos homens como nas senhoras jogou-se domingo o primeiro dia de ‘match play’, sendo que nos homens eram 32 jogadores apurados da fase de ‘stroke play’, agora reduzidos a oito depois de se terem realizado neste domingo os 16 avos-de-final e os oitavos-de-final.

O primeiro match de homens, a partir das 9h00 de hoje, é o que suscita mais atenção, envolvendo os internacionais portugueses Vasco Alves (Oporto) e Daniel Rodrigues (Miramar), que fizeram parte da seleção nacional de boys que foi recentemente vice-campeã da Europa na Divisão 2, com isso sendo promovida à Divisão 1 para 2019.

Vasco Alves, vencedor da fase de stroke play, começou por bater o companheiro de clube João Pedro Maganinho por 5/4, mas depois teve mais dificuldades para ganhar por 2/1 a Diogo Mealha, do CG Miramar, líder aos 18 buracos na primeira fase.

Daniel Rodrigues venceu Alberto Costa Marques (Miramar) e Martim Baptista (Vale de Janelas) sem nunca ter jogado mais de 14 buracos em cada uma das partidas.

Os outros jogos são os seguintes: Bruno Vicente (CG Vilamoura) vs. Pedro Neves (Miramar); Guilherme Oliva (Montado) vs. Hugo Teixeira (Montado); e Ricardo Garcia (CG Ilha Terceira) vs. José Maria Cunha (Miramar). Miramar tem três jogadores nos “quartos” e o Montado, sensacionalmente, tem dois, mas um deles ficará pelo caminho segunda-feira de manhã.

Guilherme Oliva e o açoriano Ricardo Garcia foram os tomba-gigantes. O primeiro bateu o internacional Afonso Girão (que esteve recentemente no Mundial Amador por Equipas, em representação de Portugal), do Oporto, logo na primeira eliminatória, e depois Gonçalo Teodoro, campeão nacional de sub-16 em 2017.

Quanto a Ricardo Garcia, deixou pelo caminho Salvador Brehm (Estoril) e Pedro Silva (de Miramar), que também integrou a seleção no Europeu de Boys e foi o autor da melhor volta na fase de stroke play da Taça em Ribagolfe.

Ricardo Garcia © FILIPE GUERRA/GOLFTATTOO/FPG

Leonor Medeiros (Quinta do Peru) vs. Sofia Sá (Quinta do Peru) e Sara Gouveia (Clube Laranjas) vs. Beatriz Themudo (Oeiras Golf) são as meias-finais femininas que se realizam amanhã a partir da 9h32 e das 9h40, respectivamente.

Nos quartos-de-final de hoje, Leonor Medeiros, primeira classificada na fase de stroke play, bateu Diana Pacheco (Paredes) por 4/3; Sofia Sá, que defende o título, ganhou a Filipa Capelo (Quinta do Lago) por 3/2; Sara Gouveia, finalista em 2017, levou a melhor sobre a açoriana Ivete Rodrigues (Verdegolf), por 6/4; e Beatriz Themudo, vencedora em 2016, eliminou a madeirense Amelie Abreu (Santo da Serra) por 7/6.

