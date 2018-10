Guedes falha embates com Polónia e Escócia, Rafa chamado

Gonçalo Guedes vai falhar os jogos da selecção portuguesa com Polónia e Escócia, devido a lesão, tendo Rafa sido chamado para ocupar o lugar deixado vago pelo avançado do Valência, anunciou nesta segunda-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

No domingo, em jogo da Liga espanhola, frente ao Barcelona (1-1), Gonçalo Guedes saiu lesionado logo aos 12' e ficou impossibilitado de representar a formação lusa na próxima dupla jornada.

"A Unidade de Saúde e Performance da Federação Portuguesa de Futebol, após contactos com o departamento médico do Valência e análise dos resultados de exames realizados a Gonçalo Guedes, indicou que o jogador não está apto a integrar os trabalhos da selecção nacional", lê-se no site do organismo.

Para o seu lugar, o seleccionador Fernando Santos chamou o extremo Rafa, jogador do Benfica, que ajudou Portugal a conquistar o Euro2016 em França, mas que não veste a camisola das "quinas" desde 1 de Setembro desse ano, num particular com Gibraltar (5-0).

Portugal defronta a Polónia em Chorzow, a 11 de Outubro, na segunda jornada do Grupo 3 da Liga das Nações A, visitando três dias depois a Escócia, num encontro particular.

Lista de 25 jogadores

Guarda-redes Beto (Goztepe, Tur), Cláudio Ramos (Tondela) e Rui Patrício (Wolverhampton, Ing).

Defesas Cédric Soares (Southampton, Ing), João Cancelo (Juventus, Ita), Kevin Rodrigues (Real Sociedad, Esp), Luís Neto (Zenit, Rus), Mário Rui (Nápoles, Ita), Pedro Mendes (Montpellier, Fra), Pepe (Besiktas, Tur) e Rúben Dias (Benfica).

Médios Bruno Fernandes (Sporting), Danilo Pereira (FC Porto), Gedson Fernandes (Benfica), Pizzi (Benfica), Renato Sanches (Bayern, Ale), Rúben Neves (Wolverhampton, Ing), Sérgio Oliveira (FC Porto) e William Carvalho (Bétis, Esp).

Avançados André Silva (Sevilha, Esp), Bernardo Silva (Manchester City, Ing), Bruma (RB Leipzig, Ale), Éder (Lokomotiv Moscovo, Rus), Rafa (Benfica) e Hélder Costa (Wolverhampton, Ing).

