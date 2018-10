Já há trailer para a sexta temporada de House of Cards, a criação de Beau Willimon a partir de um original britânico que olha para os bastidores brutais da política norte-americana. Esta será a última época da série e além disso, a primeira sem Kevin Spacey, já que o actor foi acusado de assédio sexual pela primeira vez em Outubro do ano passado, uma denúncia à qual se seguiram várias outras e que levaram o Netflix, o serviço de streaming ao qual a série pertence, a cortar relações com o actor.

Na série com produção executiva de David Fincher, Spacey fazia de Frank Underwood, um homem sem escrúpulos que ao longo da história chegou ao mais alto cargo dos Estados Unidos, o de presidente, posição da qual se demitiu e é agora ocupada por Claire Underwood (Robin Wright), a sua esposa e antiga vice-presidente. O trailer desta época, que foi colocado na Internet esta segunda-feira, mostra os problemas da presidência de Claire, a primeira presidente dos Estados Unidos, que está sob ataque, com muitos dos seus supostos aliados a virarem-se contra ela. Ao lado de Robin Wright, podem ver-se caras conhecidas do passado da série, bem como dois nomes de peso que se juntam agora ao elenco: Diane Lane e Greg Kinnear.

Esta época tem estreia marcada em Portugal via TVSéries, que detém os direitos da estreia de novas temporadas da série no nosso país, na sexta-feira, dia 2 de Novembro, às 24h. É o mesmo dia em que todos os episódios ficam disponíveis internacionalmente na plataforma de streaming. Por cá, teremos direito a apenas um episódio dos oito por semana, com estreia todos os sábados, às 22h. As cinco temporadas anteriores de House of Cards estão disponíveis no Netflix em Portugal.

