Património artístico italiano contemporâneo em foco em Lisboa

O património artístico italiano contemporâneo vai estar em foco entre esta segunda-feira e sábado através de debates, conferências, exposições e outras actividades no Centro Cultural de Belém (CCB) e no Instituto Italiano de Cultura (IIC), em Lisboa. Trata-se da Primeira Semana do Contemporâneo – Italian Contemporary Art, organizada pelo IIC de Lisboa, sob a égide da Embaixada de Itália em Portugal.

Promovido pela rede diplomática italiana, o evento acontece em simultâneo em vários países, e explora as diferentes linguagens artísticas, da pintura à escultura, do vídeo às instalações, da fotografia ao design.

O programa da Primeira Semana do Contemporâneo decorre no CCB e no IIC, e inclui várias iniciativas, nomeadamente a exposição Forma Mentis, que estará patente até 30 de Novembro.

A aula aberta Sironi novecento e a monumentalidade na arte entre as duas guerras, pela professora Elisabetta Maino, especialista em História da Arte Italiana e Arquitectura, decorrerá na terça-feira, às 11h00, no IIC.

Na quarta, às 19h30, na ex-Capela do IIC Lisboa, é inaugurada a exposição Forma Mentis, da artista Paola Pezzi, cujas obras se caracterizam por uma forte componente manual. A artista estreou-se no final da década de 1980 com esculturas trabalhadas com modalidades pictóricas, materiais contemporâneos (poliuretano, espuma, telas), e lançou-se na pintura no final dos anos 1990. Em 2000, passou a realizar esculturas, assemblages criadas com um mostruário de objectos retirados da realidade (cortiça, madeira, feltro), usando o material pictórico (lápis de cor, lápis de cera, carvão, borracha, paletes de pintar), e materiais da vida quotidiana (palhinhas, palitos, franjas, cotonetes, fósforos, canelas de costura).

Também a 10 de Outubro, às 18h30, o IIC Lisboa acolhe a conferência O passado perante o presente – as experimentações do contemporâneo nos museus da região Campania, pela directora do Polo Museale della Campania, Anna Imponente. Este pólo agrega 28 entidades culturais diferentes, entre museus, sítios arqueológicos, cartuxas e residências históricas, os quais Anna Imponente tem incentivado a que se assumam também como lugares de excelência para a difusão da arte contemporânea italiana, indica a organização do evento.

Em Portugal, a Primeira Semana do Contemporâneo – Italian Contemporary Art, foi antecipada com a inauguração, a 14 de Setembro, da exposição Flores do Mar, da artista Bruna Esposito, no Colégio das Artes da Universidade de Coimbra, onde pode ser visitada até 25 de Outubro.

