As ajudas de Bea Johnson para o desperdício zero

É frequente ver fotografias ou vídeos de Bea Johnson, uma francesa que vive nos Estados Unidos, agarrada a um pequeno frasco hermeticamente fechado onde conseguiu enfiar todo o lixo que a sua família produziu durante um ano (aquele lixo que não é possível compostar nem reciclar).

Ela é a autora do livro Desperdício Zero – Simplifique a sua vida reduzindo o desperdício em casa (ed. Presença), cuja edição portuguesa tem um prefácio de Eunice Maia, a fundadora da Maria Granel, aquela que foi a primeira mercearia biológica 100% a granel em Portugal, e foi publicado em 2016, dez anos depois de Bea Johnson se ter mudado de uma vivenda para um apartamento mais pequeno e de ter percebido que podia viver o seu dia-a-dia com menos do que tinha acumulado ao longo dos anos.

Bea começou por criar um blogue e acabou por se tornar a cara do movimento internacional Zero Waste Home, tendo hoje seguidores espalhados por todo o mundo. Na sua vida aplicou cinco regras, exactamente por esta ordem, para diminuir a produção de desperdícios na sua casa: Recusar (aquilo de que não precisamos); Reduzir (aquilo de que precisamos e não podemos recusar); Reutilizar (aquilo que consumimos e não podemos recusar ou reduzir), Reciclar (o que não podemos recusar, reduzir ou reutilizar) e Compostar (tudo o resto).

Coisas simples como deixar de utilizar produtos descartáveis e voltar a incluir no dia a dia produtos que eram utilizados pelas nossas mães e avós como guardanapos de pano, fraldas de pano, etc; não se aceitar brindes em congressos ou em eventos; não comprar produtos embalados e tentar comprar só a quantidade de que necessitamos.

As lojas ou supermercados que vendem a granel, para onde se podem levar de casa frascos ou sacos de pano que se enchem com as quantidades de produtos alimentares e de limpeza que desejamos, são uma grande ajuda. Por isso, no seu site, Bea Johnson criou uma aplicação para localização destas lojas chamada Bulk (se a utilizarem directamente no site da Bea é gratuita). Há uma outra versão, a Zero Waste App, que inclui mais informações, como lojas de roupa em segunda mão, mercados biológicos, cafés e restaurantes e pode ser descarregada na App Store gratuitamente mas depois para se desbloquear a cidade que se deseja é preciso pagar 1,9 euros).

