Nadia Murad

Todos nos devemos rever na atribuição pela Academia Sueca do Prémio Nobel da Paz à yazidi Nadia Murad. Uma mulher que foi raptada num cenário de guerra, transformada por um exército terrorista em escrava sexual, foi violada repetidamente... Nadia Murad é um símbolo contra um comportamento animalesco de homens sem moral. (...) Saúdo sem tibieza e com alegria o reconhecimento pela Academia que a Mulher não pode ser utilizada como instrumento em qualquer cenário de guerra, mas seria bom que a Academia associasse a este reconhecimento legítimo a lembrança das mulheres coreanas e chinesas convertidas em escravas sexuais pelo exército japonês, bem como as centenas de milhar de mulheres de todas as idades e crianças alemãs violadas pelo Exército Vermelho no decorrer do seu avanço por território alemão em 1945. A verdade, como bem disse Karl Popper, é frágil e altera-se ao longo da caminhada da humanidade, mas há uma coisa terrível que se chama memória e essa leva-nos a pensar em todas as vítimas destes hediondos crimes, tenham sido praticados por vencidos ou por vencedores!

PUB

Ezequiel Neves, Lisboa

PUB

Ai as Forças Armadas

PUB

A respeito do caso de Tancos, Carlos César disse que o mais importante é preservar as Forças Armadas. Confesso que não estou de acordo. O mais importante para mim é preservar a verdade, sempre e só a verdade, para que, assim, possa haver justiça. Se o ministro da Defesa Azeredo Lopes mentiu tem que pagar por isso. Todos os militares envolvidos neste processo que mais parece um filme têm que pagar por isso. Os comandantes da unidade de Tancos que foram exonerados e tempos depois readmitidos têm que pagar pelo roubo que aconteceu (...). O Exército, ou melhor, as Forças Armadas na sua globalidade, não podem estar acima da justiça e por isso têm que ser julgadas. (...) O caso de Tancos é demasiado grave para que possa passar sem um urgente julgamento imparcial e honesto e sem a realização de um inquérito da Assembleia da República para apuramento de todas as responsabilidades políticas. Esperemos que a justiça e a verdade prevaleçam.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Mercado festeja Bolsonaro

PUB

É impossível atingir nível mais baixo de analfabetismo político do que os que apoiam Bolsonaro e não são banqueiros, rentistas (nada produzem e vivem de renda de papéis) ou especuladores. A bolsa de valores e o mercado disparam quando um candidato com apoio dos banqueiros ameaça vencer e, ao contrário, cai quando um candidato ligado aos trabalhadores ameaça vencer. A única fonte de informação e formação dessa triste legião de analfabetos são os veículos de comunicação pagos, patrocinados e porta-vozes dos ricos. Prendem um ex-Presidente por possuir um tríplex e um sítio que nem está em seu nome e abrem o país para esses exploradores assaltarem todas as suas riquezas, além de retirarem todos os direitos dos trabalhadores. Quer dizer: alimentam e dão vida às feras e algozes que os engolirão. É assim que funciona a luta de classe ou a escravidão de classe.

António Negrão de Sá, Rio de Janeiro

PUB