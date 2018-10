Acidente com limusine mata 20 pessoas

Vinte pessoas morreram num acidente com uma limusine em Schoharie, perto de Albany, no estado norte-americano de Nova Iorque. Dezoito das vítimas seguiam dentro do veículo, que se despistou num cruzamento e foi parar a um parque de estacionamento de uma loja, colidindo com várias pessoas e com um segundo automóvel. Dois desses peões acabariam por morrer. O despiste seguido de colisão aconteceu durante a tarde de sábado mas o número de vítimas só foi conhecido neste domingo.

O acidente está a ser investigado, mas as autoridades acreditam que pode ter sido causado pelo excesso de velocidade. De acordo com informações preliminares das autoridades locais, as vítimas que seguiam na limusine iam para uma festa de casamento.

Este foi o acidente de viação mais mortífero da última década nos EUA, de acordo com as autoridades ouvidas pela Associated Press.

O condutor da limusine, um Ford Excursion de 2001, não respeitou o sinal Stop num cruzamento em forma de “T”, onde a velocidade está limitada a 25 quilómetros por hora, explicou Christopher Fiore, um responsável da polícia no decurso de uma conferência de imprensa.

Os peões atingidos pela limusine estavam num parque de estacionamento de uma loja muito frequentada por turistas nesta altura do ano, a Apple Barrel Country Store. Outros clientes que também estavam no mesmo parque de estacionamento contam que a limusine saiu da estrada a “mais de 60 milhas por hora [96 quilómetros por hora]”, disse a gerente da loja, Jessica Kirby, ao New York Times.

Kirby disse ainda que o cruzamento onde ocorreu o desastre de sábado era muito perigoso e que já tinham ocorrido acidentes semelhantes, em que viaturas saíram da estrada e foram parar ao parque de estacionamento da loja.

