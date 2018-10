Benfica vence FC Porto, ultrapassa os "dragões" e passa a líder

O Benfica venceu neste domingo o FC Porto por 1-0, no Estádio da Luz, ultrapassando os campeões nacionais na classificação da I Liga e alcançando o Sporting de Braga no topo da tabela.

Depois de uma primeira parte equilibrada e com escassíssimas ocasiões de perigo junto de ambas as balizas, o Benfica chegou ao golo do triunfo no segundo tempo (62'), na sequência de uma assistência de Pizzi para Seferovic, com o avançado suíço a não desperdiçar frente a Casillas.

Nos últimos nove minutos, o Benfica jogou com dez elementos, depois de Lema ter visto o segundo cartão amarelo, mas o resultado não se alteraria.

