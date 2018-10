Sporting cai frente ao último e perde terreno na frente

De último este Portimonense não tem nada. Ou melhor, só tinha os pontos. E a equipa algarvia provou-o neste domingo, frente ao Sporting derrotado no terreno daquele que era o “lanterna vermelha” do campeonato por 4-2.

Com jogadores de enorme qualidade no ataque, o Portimonense causou muitas dificuldades ao Sporting, que iniciou esta partida sabendo que, se vencesse, ultrapassaria o FC Porto na classificação e subiria ao terceiro lugar do campeonato. Mas os “leões” são uma equipa que há 24 jogos (contabilizando todas as competições) sofre golos quando joga longe de Alvalade e neste domingo manteve essa fragilidade. O Portimonense, que não derrotava o Sporting desde 1989, fez a festa e por números históricos. É que o emblema “leonino” não sofria quatro golos num jogo para o campeonato nacional há dez anos.

Positivo/Negativo Positivo Nakajima O japonês foi o homem do jogo ao estar envolvido nos quatro golos do Portimonense. Veloz e imprevisível, o avançado nipónico nem precisou de estar muito em jogo para ser decisivo, mas quase sempre que pegou na bola causou o pânico na defesa do Sporting. Dois golos e duas assistências são uma folha de serviços invejável. Negativo Sporting É verdade que a sucessão de jogos tem sido elevada e que o plantel sportinguista não é propriamente vasto em soluções de qualidade, mas a abordagem ao encontro de ontem por parte dos jogadores do Sporting foi, no mínimo, frouxa, apesar dos avisos feitos antes da partida pelo treinador José Peseiro. Faltou intensidade aos “leões” do início ao fim.

José Peseiro manteve Nani no banco de suplentes e apostou em Jovane Cabral no “onze” titular. Mas foi o Portimonense a dominar os primeiros 45 minutos, período em que marcou dois golos e foi sempre a equipa mais perigosa.

O 1-0 teve assinatura de um ex-jogador “leonino”. Manafá, extremo adaptado a lateral esquerdo na equipa treinada por Folha, avançou (à extremo) no relvado e inaugurou o marcador à passagem da primeira meia-hora de jogo, numa altura em que o Sporting se mostrava incapaz de construir lances de perigo, já que Raphinha era uma sombra do que vinha mostrando esta temporada e Jovane não desequilibrava como também já fez esta época.

O 2-0 surgiu por intermédio de Nakajima, a poucos minutos do intervalo, numa jogada que o japonês finalizou depois de a ter iniciado junto à linha lateral com um toque de calcanhar. O lance deixaria marcas em Salin, guarda-redes “leonino” que, na tentativa de defender o remate do nipónico, embateu com a cabeça no poste direito da baliza. O francês chegou a perder os sentidos, tendo sido levado para o hospital para realizar exames.

O segundo tempo foi diferente. José Peseiro colocou Nani em campo devido a lesão de Raphinha e o Sporting melhorou. Bruno Fernandes passou a estar mais acompanhado e em poucos minutos os “leões” causaram perigo: primeiro num remate de fora da área de Bruno Fernandes, depois num falhanço incrível de Jovane, após bom cruzamento do internacional português.

Sentado na sua vantagem de dois golos, o Portimonense não deu ouvidos a estes avisos e acabou por sofrer — uma tendência que tem acompanhado os algarvios neste seu regresso à I Liga, pois em todas as jornadas sofreram pelo menos dois golos. Uma jogada individual de Acuña, acabou por fazer a bola sobrar para Nani, que serviu Montero para o 2-1.

Com a vitória em risco, o Portimonense despertou da letargia em que tinha caído e, muito por culpa de Nakajima, voltou a dar luta ao Sporting. Com dez minutos para jogar, o japonês primeiro assustou e depois concretizou, num remate de fora da área, sem defesa para Renan.

A perder por 3-1 a menos de cinco minutos dos 90’, muitos dos adeptos sportinguistas que foram a Portimão e quase encheram o estádio começaram a abandonar o recinto, apesar deste Sporting já ter provado que é capaz de surpresas nos instantes finais dos seus jogos. E ontem quase o conseguiu novamente. Nani descobriu Coates na área algarvia e o uruguaio reduziu para 3-2 a poucos minutos do apito final.

Entre os sportinguistas, nascia a esperança de, pelo menos, chegar ao empate, só que milagres não acontecem sempre e neste domingo isso provou-se, pois em vez do milagre João Carlos trouxe os “leões” de volta à terra, sentenciando a partida ao fazer o 4-2 final e mantendo o Sporting no quinto posto, a quatro dos líderes Benfica e Sporting de Braga.

