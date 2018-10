Construção da memória dos dias do Nobel, os "dias do caos"

Há uma carta de José Saramago a Eduardo Lourenço onde está mais ou menos explicada a génese e a pretensão dos Cadernos de Lanzarote. “Cansei-me de dizer que os Cadernos não aspiravam a mais que a fixar a passagem do tempo; podiam ser, por exemplo, uma gravação de vídeo, mas sendo eu tão pouco dotado para as artes da imagem (...) e, tendo algum jeito para a escrita, pareceu-me que não iria infringir nenhuma regra de comunicação escrevendo um diário sem mais pretensão que essa mesma: reter os dias, fotografá-los (...) para poder voltar a eles quando me apetecesse e ter assim a ilusão de haver vivido muito. E essa é realmente a impressão que recebo quando leio o que escrevi então e vou escrevendo agora: que a memória entregue a si mesma, não retém quase nada do que acontece. E nem sequer vale a pena argumentar que retém quase nada do que mais importa...”

Quando a 8 de Outubro de 1998 ganha o Prémio Nobel da Literatura, José Saramago deixa de sentir o tempo da mesma maneira, tudo se altera no modo como encara a literatura e o seu próprio processo de escrita. Ao contrário do que acontecera nos anos anteriores, deixa de haver o registo dos dias. Em particular aqueles dias que se seguiram ao anúncio do primeiro Nobel — e até agora único — para um escritor de língua portuguesa.

PUB

Nesse dia, Ricardo Viel estava no Brasil, onde vivia. “Estava a preparar-me para entrar para a faculdade. Lembro-me da notícia, de ficar feliz. Acho que no Brasil desde o princípio se encarou aquilo como um prémio para a língua portuguesa, mas eu não vivi essa alegria.” A trabalhar na Fundação José Saramago, com acesso ao espólio do escritor, decidiu ir à procura do que foram esses dias. Pilar del Río gostava que esse relato fosse feito por alguém que estivesse a fazer uma descoberta e que isso repassasse no resultado final.

PUB

A narração dos detalhes, os pormenores que escaparam à maioria das pessoas, os bastidores, uma certa intimidade, eram importantes. O trabalho de Ricardo Viel era o de investigar para escrever uma espécie de reportagem, recuar 20 anos e olhar para 1998 com um olhar virgem, regressando a 2018 para contar como foi. O seu testemunho é o testemunho do impacto do Nobel.

A narrativa começa a 2 de Outubro, quando um português em Estocolmo transporta consigo uma pasta com um segredo. O nome do Nobel daquele ano. A sua função é trabalhar para que a notícia chegue à hora exacta ao destinatário certo. Uma espécie de contra-relógio estava a contar. E é essa a cadência da escrita que se segue. Ritmada, alternando factos, testemunhos, escritos, entrevistas, a correspondência de Saramago guardada na Fundação.

Um País Levantado em Alegria, título retirado de expressão de Eduardo Prado Coelho, é o nome do livro de Ricardo Viel que será posto à venda em conjunto com o Último Caderno, no mesmo dia. Em Portugal e em Espanha. Um e outro livro têm existência autónoma, mas o de Viel funciona como um complemento ao VI Diário de Lanzarote, o subtítulo do livro agora descoberto e editado quando passam vinte anos sobre o Nobel da Literatura a José Saramago.

Foto A trabalhar na fundação do escritor, Viel decidiu procurar o que foram os dias do anúncio do prémio. Pilar del Río gostava que esse relato fosse feito por alguém que estivesse a fazer uma descoberta Rui Gaudêncio

PUB

PUB

“Eu não tinha ideia”, refere o jornalista. “Pelo que falei com as pessoas parece que foi um momento meio mágico.”

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

Não se trata de uma memória, mas da construção de uma memória por quem não viveu esses tempos em Portugal. “Eu era bastante jovem e nem era um leitor de Saramago. Acho que só tinha lido o Ensaio Sobre a Cegueira. Para as pessoas que viveram isso, o livro pode ser interessante para relembrar, para recuperar um pouco essa memória, mas para pessoas que não viveram isso como eu é um descobrimento. Ver as frases que Saramago dizia, e cada coisa tão certeira. Cita cartas de leitores e em particular as de António Mega Ferreira e Eduardo Lourenço. Na primeira lê-se: “Ver um homem feliz é o maior espectáculo do mundo, o mais comovente e o mais excitante.” Lourenço refere uma espécie de milagre para classificar o que aconteceu com a vida e a carreira de Saramago e escreve: “De hoje em diante haverá um ‘mito Saramago’, como existe em torno de Fernando Pessoa, que, como todos os mitos, não tem tanto a ver com o valor das respectivas obras, mas com o vazio que vêm preencher no nosso imaginário universal.”

Viel está sentado próximo do lugar onde reviu o livro enquanto Piar del Río o traduzia para castelhano. Aqui a tradutora foi ela, que o ajudou a seleccionar cartas, sobretudo a descodificar nomes que ele não conhecia. Como a de Maria de Lurdes Pintasilgo, por exemplo, que quase foi parar ao lugar das cartas de anónimos. Os dois riem. “Ao ler tudo o que foi dito e escrito, e como se Saramago fosse uma personagem criada por ele próprio”, sublinha Ricardo Viel, que insiste na solidão do anúncio. “A maneira como é dada a notícia, de repente ele está sozinho, uma coisa tão perfeita que parece irreal.” Uma frase a remeter para a introdução, ou o princípio de tudo desde que o tempo começou a contar, faz vinte anos. No dia 8 de Outubro de 1998, minutos depois de receber a notícia de que o Prémio Nobel de Literatura lhe havia sido atribuído, José Saramago viu-se só, num imenso corredor de um aeroporto. Estava longe da companheira, muito distante da sua casa, do jardim onde passava os finais de tarde rodeado dos cães, e foi invadido por uma “solidão agressiva” que nunca havia sentido.

“Deram-me o Nobel, e o quê?”, diz que pensou, naquele momento, o escritor português. E percebeu que a alegria vinda com a notícia fora encoberta pelo facto de não ter com quem partilhar aquela conquista.

PUB