Até há poucos meses, as sondagens indicavam como vencedor um candidato que estava preso por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro, Lula da Silva. As mais recentes sugerem que o próximo presidente do Brasil pode vir a ser Jair Bolsonaro, um político de extrema-direita famoso pelos seus comentários machistas e racistas. Os brasileiros votam na primeira volta das eleições presidenciais este domingo.