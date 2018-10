Bispo de Leiria-Fátima escolhido pelo Papa para departamento ligado a leigos

O Papa nomeou este sábado o bispo de Leiria-Fátima, António Marto, para o Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, nome dado aos departamentos do governo da Igreja Católica.

A Santa Sé informou este sábado que o Papa incluiu entre os membros dos dicastérios da Cúria Romana um conjunto de cardeais eminentes criados no consistório de 28 de Junho, entre os quais António Marto.

O Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida, instituído pelo Papa Francisco com a carta apostólica de 15 de agosto de 2016, incluirá Luís Francisco Ladaria Ferrer, prefeito da congregação para a doutrina da fé, e António Marto, recentemente nomeado cardeal.

Cabe a este dicastério animar e encorajar a promoção da vocação e da missão dos fiéis leigos na Igreja e no mundo, como indivíduos, como membros de associações, movimentos e comunidades.

O dicastério também promove estudos para ajudar no aprofundamento doutrinal das problemáticas e questões que preocupam os fiéis leigos.

O bispo de Leiria-Fátima, António Marto, foi criado cardeal em 28 de Junho. Na altura, disse ao PÚBLICO: “Se soubesse que eu era contrário à reforma da Igreja, [Francisco] não me escolheria. Nesse sentido, ele sabe perfeitamente que tem um apoiante”.

No consistório de 28 de Junho foram criados 14 novos cardeais, 11 dos quais com poder para participar num futuro conclave que se reúna para eleger um novo Papa.

Com a entrada do bispo de Leiria-Fátima no colégio dos cardeais, Portugal passou a estar representado por quatro cardeais.

