Será verdade?

Será verdade que o ministro da Defesa soube, um mês após o ocorrido, que a recuperação das armas de Tancos foi uma encenação? O facto de dizer que está inocente nada representa face ao depoimento do major Vasco Brazão. Quem fala verdade, então? A resposta a esta pergunta é de extrema urgência face à gravidade da situação em que se encontra o ministro e, indirectamente, o próprio primeiro-ministro (...). A verdade é urgente para que seja castigado quem tiver que o ser.

Manuel Morato Gomes, Senhora da Hora

Funcionários públicos

Um ser humano que se desloque, pela primeira vez, a Portugal e dê uma vista de olhos pela imprensa, ouça a rádio e veja a televisão, há-de achar que todos os portugueses são funcionários públicos, tal a avalanche de notícias sobre aumentos, descongelamentos, greves, reivindicações para todos os gostos dos 20 e tal sindicatos dos professores e outros tantos da PSP.

Infelizmente, não é verdade! Dos quatro milhões e 800 mil trabalhadores portugueses, só, repito só, 800 mil são funcionários (nunca percebi por que é que há trabalhadores privados e não há trabalhadores públicos, mas isso é outra conversa), mas os quatro milhões estão por sua conta e risco.

Acham os FP que devem recuperar tudo o que perderam com a troika. Os 800 mil portugueses que perderam o emprego também gostariam de o recuperar e quem pagou a sobretaxa extraordinária quer reaver o que pagou. Enquanto não houver políticos com coragem para encarar que só com menos Estado e melhor Estado é possível pagar bem aos que realmente são necessários, o país estará hipotecado às corporações.

Jorge Ribeiro Sousa, Porto

Bolsonaro usa a linguagem fascista do ódio

Disse Jair Bolsonaro, na cama do hospital, depois de ter sido apunhalado: “Nunca fiz mal a ninguém.” Como disse? Fez e muito! Foi ele que homenageou o torturador de Dilma Rousseff. Foi ele que prometeu fuzilar os ‘petralhas’ – os dirigentes do PT. É ele que quer restabelecer a pena de morte. É ele que quer liberalizar o porte de arma, no país com mais homicídios no mundo. Foi ele que disse que a ditadura brasileira devia ter matado mais, em vez de ter torturado. Foi ele que não condenou o ataque a tiro à caravana de Lula da Silva, nem o cruel assassinato de Mariela. Num vídeo gravado em 1999 disse que mataria 30.000 pessoas no Brasil! Foi ele que disse que é preciso esterilizar todos os pobres para não se reproduzirem. A lista de criminosas infâmias ainda é maior. Tudo isto é não fazer mal a ninguém? Cá, o povo diz: as palavras não as leva o vento, fazem ricochete. O punhal que o apunhalou foi ricochete?

Se for eleito Presidente do Brasil é um susto, porque usa a linguagem fascista do ódio e do medo! (...) Este amoral é perigosíssimo para o Brasil, para Portugal e até para o mundo!

Vítor Colaço Santos, São João das Lampas

