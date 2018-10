Trump vence a batalha pelo juiz Kavanaugh, mas a guerra continua em Novembro

Após semanas de uma batalha política cheia de avanços e recuos, acordos de última hora e acessos de raiva e desespero que já não se viam há décadas no Senado norte-americano, o Partido Republicano acabou por se manter unido no momento da votação sobre a nomeação do juiz Brett Kavanaugh para o Supremo Tribunal, este sábado.

A contagem final, de 50-48, é um espelho da divisão que existe no país sobre as duas discussões que estiveram em causa neste processo: sobre o futuro do próprio Supremo Tribunal, agora com uma maioria de juízes conservadores, e sobre a forma como a sociedade norte-americana está a assimilar a chegada em força do movimento #MeToo.

Foto Protesto contra Brett Kavanaugh em frente ao Capitólio

É também a maior vitória política do Presidente Trump desde que chegou à Casa Branca, e um momento de glória para o líder da maioria do Partido Republicano no Senado, Mitch McConnell.

Para Trump, porque consegue nomear o segundo juiz conservador para o Supremo em dois anos consecutivos, cumprindo uma das principais promessas ao seu eleitorado; para McConnell, porque já pode pôr um visto no topo da lista de desejos que fez quando chegou ao Senado, há 34 anos: deixar ao seu partido, e ao país, um Supremo com uma maioria de juízes conservadores, e que assim se deverá manter nas próximas décadas — entre os nove juízes, cujas nomeações são vitalícias, há apenas dois com mais de 80 anos e são ambos do lado mais progressista. No outro extremo estão as duas escolhas de Trump: Kavanaugh tem 53 anos e Gorsuch tem 51 anos.

Foto É o segundo juiz que Trump nomeia para o Supremo

Apesar de o resultado da votação não ter fugido muito à divisão de forças no Senado, onde os republicanos têm uma maioria de 51-49, um senador de cada partido votou contra a maioria do seu lado. No Partido Republicano, a senadora Lisa Murkowski já tinha indicado que iria opor-se à nomeação do juiz; no lado do Partido Democrata, o voto contra a corrente veio do senador Joe Manchin, da Virgínia — que vai lutar pela sua reeleição dentro de um mês, nas eleições para o Congresso, num estado onde Trump bateu Hillary Clinton nas presidenciais de 2016 com uma vantagem de 42 pontos.

No final, a senadora Murkowski declarou um voto de "presente", para que o processo não se arrastasse pela madrugada de domingo. Em causa estava a ausência de um senador do Partido Republicano — Steve Daines, do Montana, estava no casamento da filha no momento da votação. Se o voto de Murkowski fosse contado como "não", o Senado teria de esperar pelo regresso de Daines — se votasse contra, ficaria 50-50 e o resultado teria de ser desempatado pelo vice-presidente dos EUA, Mike Pence, na qualidade de presidente do Senado por inerência.

Foto A senadora Lisa Murkoswki, do Partido Republicano, opôs-se à nomeação

A votação do #MeToo

Mais do que as credenciais conservadoras com que Kavanaugh se apresentou à nomeação, foram as acusações de abuso sexual feitas contra ele por três mulheres que puseram em causa todo o processo.

Antes de a professora universitária Christine Blasey Ford ter acusado Kavanaugh de a ter tentado violar numa festa no início da década de 1980, quando ambos eram adolescentes, o juiz estava lançado para chegar ao Supremo sem problemas. A votação seria renhida, mas era provável que os senadores democratas que se juntaram ao Partido Republicano no ano passado, para aprovarem a nomeação do juiz Gorsuch, voltassem a fazer o mesmo.

Lá fora, enquanto os senadores discursavam, centenas de pessoas gritavam palavras de ordem contra o juiz, que vêem como mais um exemplo de como os testemunhos das vítimas de abusos sexuais ainda ficam em segundo plano. E lá dentro, nas galerias, enquanto os senadores se levantavam para dizerem "sim" ou "não", os gritos contra Kavanaugh também se fizeram ouvir.

Foto Protestos nas imediações do Capitólio, em Washington D.C.

Mas se a Casa Branca e o Partido Republicano venceram esta batalha, o Partido Democrata garante que a guerra ainda não acabou: os congressistas do Partido Democrata na Câmara dos Representantes, onde nascem os processos de impeachment contra Presidentes e outros responsáveis, já prometeram que vão escrutinar as declarações de Kavanaugh sob juramento, em busca de mentiras. Se as encontrarem, a abertura de um processo de impeachment é quase certo, já que o Partido Democrata deverá reconquistar a maioria na Câmara dos Representantes nas eleições de Novembro.

