Um atum de 162 quilos, vendido por 4,3 milhões de ienes (quase 33 mil euros), foi a peça mais cara do último leilão de peixe no mercado de Tsukiji, em Tóquio, este sábado.

O maior mercado de peixe do mundo e uma das principais atracções turísticas da capital japonesa muda-se na próxima semana para novas instalações.

A modernidade – e o custo, mais de 4,3 mil milhões de euros – do novo mercado contrastam com o bulício de Tsukiji, onde, todos os dias, de madrugada, se vendem atuns gigantes e outros peixes.

O mercado, com 83 anos, atraía dezenas de milhares de visitantes todos os anos. Ali os turistas podiam assistir às vendas e à preparação do peixe enquanto tentavam não se pôr no caminho das dezenas de veículos conduzidos pelos trabalhadores a alta velocidade.

Tornou-se uma visita obrigatória em Tóquio, mas também anti-higiénico. À procura de melhores condições sanitárias, o mercado de peixe de Tóquio muda-se para Toyosu, uma ilha artificial na Baía de Tóquio.

A Reuters captou em fotografia o último leilão e outros momentos dos derradeiros dias do mercado.