Rui Vitória: “Perguntem ao FC Porto se não queria seis títulos em vez de dois”

Meia dúzia de horas depois de Sérgio Conceição fazer a antevisão do “clássico” deste domingo, Rui Vitória surgiu no Estádio da Luz ao ataque. Apontando em várias direcções, o treinador do Benfica mostrou desconforto quando confrontado com o seu registo nos duelos com o FC Porto como treinador das “águias”, dizendo que começa “a ficar farto”, e que acha “que é uma falta de respeito querem ver o copo meio vazio quando está meio cheio”.

O treinador benfiquista começou por dizer que no seu “reinado”, “nas provas que o Benfica disputou com o FC Porto, conquistou seis títulos e o FC Porto e o Sporting dois cada um". “Percebo que queiram canalizar as informações para determinado lado", disse, mostrando indignação.

PUB

Sem se deter, Vitória lembrou que na última jornada da Liga dos Campeões, apenas o Manchester City e o Benfica venceram fora, para dizer que “para umas coisas serve tudo para outras nada".

PUB

O melhor do Público no email Subscreva gratuitamente as newsletters e receba o melhor da actualidade e os trabalhos mais profundos do Público. Subscrever ×

“Perguntem ao FC Porto se não queria ter seis títulos em vez de dois. É assim que eu vou continuar porque os meus papás me fizeram assim e é assim que eu gosto de estar. Já chega de se olhar para o lado que se quer. Há um trabalho feito nos últimos anos por muita gente que tem de ser altamente reconhecido", continuou.

PUB

Assunto arrumado? Nem por isso: "Desde que o novo estádio foi feito, o Benfica ganhou na Luz três vezes ao FC Porto. É problema do Rui Vitória? É do Rui Vitória, do Jorge Jesus, do Camacho, do Fernando Santos... Sabem quantas vezes o Benfica passou a Liga dos Campeões nos últimos 25 anos, no novo formato? Cinco! Duas foram comigo."

Quando ao clássico contra o FC Porto, Rui Vitória disse o Benfica terá de ser "uma equipa muito rigorosa e competitiva". "Pormenores podem fazer a diferença. O adversário é forte mas queremos ganhar", analisou, revelando ainda que o central argentino Lema "vai jogar” e que "Gabriel está convocado".

PUB