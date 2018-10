Marco Silva e Nuno Espírito Santo vencem na Premier League

Everton e Wolverhampton venceram os seus respectivos jogos da 8.ª jornada da Liga inglesa de futebol. Os dois clubes jogavam foram: a equipa orientada por Marco Silva no terreno do Leicester City e a formação dirigida por Nuno Espírito Santo em casa do Crystal Palace. Mas, no final dos 90', ambos os treinadores portugueses tiveram razões para sorrir, com os "toffees" a triunfarem por 2-1, enquanto os "wolves" venceram por 1-0.

Em Leicester, Gylfi Sigurdsson sentenciou a partida a favor dos visitantes com um golo aos 77', numa altura em que os homens da casa já jogavam em inferioridade numérica depois da expulsão de Wes Morgan por acumulação de cartões amarelos.

O Everton começou o jogo paticamente a ganhar, depois de Richarlison ter inaugurado o marcador logo aos 7', mas uma jogada individual do internacional português Ricardo Pereira, no dia do seu 25.º aniversário, permitiu ao Leicester repor a igualdade pouco antes do intervalo (40').

Já o Wolverhampton, com cinco jogadores portugueses no "onze" titular e com Ivan Cavaleira a entrar ao minuto 76', fez a festa no terreno do Crystal Palace graças a um golo do irlandês Matt Doherty, já no segundo tempo.

Com estes resultados e com jogos ainda por disputar nesta 8.ª ronda da Premier League, o Wolverhampton sobe ao 7.º lugar, enquanto o Everton chega ao 10.º.



