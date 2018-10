Manchester de Mourinho consegue reviravolta frente ao penúltimo

O Manchester United conseguiu a reviravolta no marcador do jogo deste domingo com o Newcastle, penúltimo da Liga inglesa, em Old Trafford. Apesar de ter chegado ao intervalo a perder por 2-0, a equipa de José Mourinho deu a volta ao marcador no segundo tempo, com o golo do triunfo a ser alcançado em cima do minuto 90 por intermédio de Alexis Sanchez.

O Newcastle marcou logo aos sete minutos através de Kenedy. Três minutos depois, as fragilidades da defesa do Manchester United voltaram a ficar bem patentes, com o japonês Yoshinori Muto a colocar ainda mais pressão sobre o técnico português, debaixo de fogo por causa da sucessão de maus resultados que a sua equipa tem acumulado neste início de temporada.

Mas os "red devils" foram capazes de dar a volta aos acontecimentos. Já no segundo tempo, Juan Mata, que entrou em campo ainda na primeira parte, deu início à reviravolta aos 70', na conversão de um livre directo. Anthony Martial empatou o marcador pouco depois e Alexis Sanchez, também ele vindo do banco de suplentes, deu o triunfo ao Manchester United em cima do minuto 90.

A equipa de José Mourinho evitou assim in-extremis aquele que seria o quinto jogo oficial consecutivo sem vencer, um recorde que remontava a 1999.

