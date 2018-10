Um hat-trick de Berto permitiu neste sábado ao Vitória de Setúbal vencer na recepção ao Moreirense por 3-0, em jogo da sétima jornada da I Liga de futebol, disputado no Bonfim.

O avançado sadino levou a sua equipa a vencer por 1-0 ao intervalo, depois de ter inaugurado o marcador, aos 35 minutos. Na segunda parte, ampliou a vantagem aos 71', na conversão de uma grande penalidade, numa altura em que os "cónegos" já jogavam com menos uma unidade, devido à expulsão, com vermelho directo, de Neto, aos 55' e fechou a contagem aos 85'.

Com este triunfo, o V. Setúbal sobe ao nono posto, com oito pontos, enquanto o Moreirense baixa ao 13.º, com sete.

