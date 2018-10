Bayern Munique é goleado e cai para quinto na Bundesliga

O Bayern Munique, no qual alinha o português Renato Sanches (entrou aos 55'), caiu neste sábado para o quinto lugar da Liga alemã de futebol, ao perder em casa com o Borussia Moenchengladbach por 3-0, em jogo da sétima jornada da Bundesliga.

Alassane Plea adiantou a equipa visitante, aos 10 minutos, com Lars Stindl a ampliar a vantagem, aos 16 minutos. Na segunda parte, o alemão Patrick Herrmann fechou a contagem, aos 88'.

A equipa hexacampeã alemã, adversária do Benfica na Liga dos Campeões, somou assim a segunda derrota na actual temporada da Bundesliga, podendo cair para o sexto lugar da competição em caso de vitória do Leipzig no domingo.

O líder isolado do campeonato alemão de futebol é agora o Borussia Dortmund, que venceu o Augsburgo por 4-3, com três golos de Paco Alcácer, que garantiu a vitória nos último lance da partida.

Com Raphael Guerreiro no banco - entrou aos 69 minutos para o lugar de Larsen -, o Borussia Dortmund chegou ao final da primeira parte a perder por 1-0, golo do islandês Alfred Finnbogason, aos 22 minutos.

A reacção do Dortmund surgiu na segunda parte, através de Paco Alcácer. O avançado espanhol igualou o marcador aos 62 minutos, mas os visitantes responderam e voltaram para a frente aos 71', por intermédio de Philipp Max. Alcácer, aos 80', e Mario Goetze, aos 84', viraram o resultado, dando a sensação de que o resultado final estava encontrado.

No entanto, os visitantes ainda empataram por intermédio do austríaco Michael Gregoritsch, aos 87 minutos, mas Paco Alcácer voltou a "salvar" o Dortmund, aos 90'+6', na conversão de um livre directo.

O Borussia Dortmund está assim em primeiro lugar na Bundesliga, com 17 pontos, mais três do que o Werder Bremen, que se impôs ao Wolfsburgo na sexta-feira (2-0) e igualou o Hertha de Berlim - a equipa da capital não foi além de um empate a zero, hoje, no terreno do Mainz.

O Schalke 04, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, conseguiu encadear a sua segunda vitória, depois de cinco derrotas seguidas, ao vencer na visita ao Fortuna Dusseldorf, por 2-0. Com seis pontos, a equipa de Gelsenkirchen saiu da zona de despromoção.

Noutro jogo deste sábado, o Hannover recebeu e venceu o Estugarda, por 3-1, cedendo o último lugar ao adversário, embora sigam ambos com cinco pontos, a par do Fortuna Dusseldorf.

