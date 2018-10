Rio Ave fez o Sp. Braga descer à terra

Era um jogo perigoso para o Sporting de Braga. O actual primeiro classificado do campeonato tinha a possibilidade de manter a liderança isolada da prova sem ter que se preocupar com o que vier a suceder no clássico deste domingo, na Luz, entre Benfica e FC Porto se derrotasse o Rio Ave. Um prémio aliciante, sem dúvida. Só que os vilacondenses também tinham muito em jogo. É que uma vitória permitia-lhes alcançar os bracarenses no topo da tabela. O resultado foi um jogo intenso, bem jogado e que ambas as equipas podiam ter ganho. O resultado foi um empate, deixando o primeiro lugar na classificação da I Liga um tesouro cobiçado por cada vez mais clubes.

O Sporting de Braga fez o que pôde para “vergar” o Rio Ave. Entrou determinado a chegar depressa à vantagem, mas encontrou pela frente um adversário que sabe o que fazer em campo e que, mesmo sem poder contar com o goleador Vinicius (dispensado por ter falecido a sua mãe), primeiro resistiu ao ímpeto inicial dos bracarenses e, depois, reagiu, recorrendo a perigosos contra-ataques que deixaram em estado de alerta a defesa minhota por várias ocasiões.

O jogo até começou bem para o Sp. Braga, que se viu a vencer graças a uma boa jogada colectiva, bem finalizada por Ricardo Horta, perto da primeira meia-hora de jogo.

Só que uma perda de bola displicente ainda no meio-campo do Rio Ave ofereceu a Fábio Coentrão a hipótese de mostrar que ainda sabe o que faz, servindo bem Gelson Dala (substituto de Vinicius no “onze” inicial do Rio Ave) com o “sportinguista” e repor a igualdade apenas seis minutos depois.

O Sp. Braga vacilou um pouco e foi só no segundo tempo que encostou o Rio Ave às cordas. Nesse período, foram várias as ocasiões de golo desperdiçadas pelos homens da casa ou bem defendidas pelos vilacondenses, que nunca perderam a baliza do Sp. Braga de vista, apesar dos momentos de sufoco.

E foi já nos período de compensação, com Ricardo Esgaio a ser expulso por acumulação de cartões amarelos e com o técnico Abel Ferreira também expulso do banco por protestos, que o Rio Ave se pode queixar de um erro do árbitro e do videoárbitro, pois no último lance do desafio, Bruno Viana derruba Galeno na área minhota. Penálti não assinalado e que poderia dar o triunfo ao Rio Ave. O lance motivou a expulsão de José Gomes, mas seria um castigo excessivo para o Sp. Braga, que assim vai assistir ao clássico não tão descansado como gostaria.

